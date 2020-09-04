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'dan "Yandaş mısınız?" sorusuna gibi yanıt! Seda Sayan: " düşmanlığı var"

'in programına konuk olan kendisine yöneltilen sorular arasında yer alan "Seda Sayan "Yandaş" sanatçı mı?" sorusuna verdiği yanıt ile gündem oldu. Seda Sayan, Julide Ateş'in sorularına verdiği samimi yanıtlar ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Dobralığı ile tanınan Seda Sayan zzellikle kendisine yöneltilen "Yandaş mısınız?" sorusuna verdiği gibi yanıt ile dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 4.9.2020 10:33 Son Güncelleme: 4.9.2020 10:44 ABONE OL
Seda Sayan'dan Yandaş mısınız? sorusuna tokat gibi yanıt! Seda Sayan: Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı var

Dün akşam ekranlara gelen Jülide Ateş'in programının konuğu Seda Sayan idi. Jülide Ateş'in moderatörlüğünü yaptığı programın formatı gereği Seda Sayan'a 40 soru yöneltti. Seda Sayan kendisine ayrılan 2 dakikalık sürede 40 soruyu yanıtladı. Jülide Ateş'in sorduğu 40 sorudan biri de "Seda Sayan "Yandaş" sanatçı mı?" sorusu oldu.

Dobralığı ile tanınan ünlü sanatçı Seda Sayan soruya şu şekilde cevap verdi;

"KEMAL KILIÇDAROĞLU ÇAĞIRDI DA GİTMEDİK Mİ?

"Bazen "Cumhurbaşkanı yalakası" deniliyor. Bir Cumhurbaşkanı sizi davet ediyor. Sadece neden Recep Tayyip Erdoğan konuşuluyor? Turgut Özal'a da yakındım, Tansu Çillere de. Yine çağırsalar yine giderim. Sayın Kılıçdaroğlu çağırdı da gitmedik mi?

"MERAL AKŞENER'iN EN BÜYÜK GAFIYDI"

Meral Akşener'in bence en büyük gafıydı. "Biz bu sanatçıları tanımayacağız" dedi. Söylediğim lafın arkasındayım "Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener davet etti de gitmedik mi?"

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI VAR"

Oraya gitmek taraf olmak değildir. Abuk subuk hale getirildi. Siyasetçi değişir, sanatçı durur.

Bu o zaman Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olarak görüyorum. Geçmişte onca siyasetçinin davetine gittik. Bunlar konuşulmadı da neden bu davet konuşuluyor.

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Seda Sayan'dan "Yandaş mısınız?" sorusuna tokat gibi yanıt! Seda Sayan: "Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı var"
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