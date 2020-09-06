Hadise klibinden onunla poz verdi! Meğer Hadise'ye sevgilisi Kaan Yıldırım'dan hediyeymiş...

Şarkıcı Hadise yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile müzik listelerini at üst ediyor. Hadise'nin Küçük Bir yol şarkısının klibi de sözleri kadar dikkat çekti.
Uzun bir aradan sonra yeni şarkısı ile adından söz ettiren Hadise'nin klibindeki detaylar daha çok konuşulmaya devam edileceğe benziyor.
Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşk ile gündem düşmeyen Hadise'nin yeni klibinde sevgilisine jest yaptığı ortaya çıktı.
Ünlü şarkıcı Hadise çekimlerde, Kaan Yıldırım'ın hediye ettiği yüzük ve bilekliği takarak kamera karşısına geçti.
DÜNYA LİSTELERİNE GİRDİ
Hadise, uzun süredir üzerinde çalıştığı, üç şarkıdan oluşan EP'sinin merakla beklenen ilk teklisi 'Küçük bir Yol'u Pasaj Müzik etiketiyle 3 Eylül Perşembe tüm dijital platformlarda yayımladı.
Şarkı, YouTube'un tüm dünyayı kapsayan "worldwide" listesine de 59'uncu sıradan girip 25'inci sıraya yükseldi. Hadise, Instagram hesabından klipten bir fotoğrafı paylaşarak dinleyicilerine şu sözlerle teşekkür etti: "Klibimiz Türkiye listesinde 1 numara. Avusturya, Almanya, Azerbaycan, Kıbrıs, Bulgaristan, Fransa, İtalya, Belçika ve birçok ülkede ilk sıralardan listelere giren klip ve şarkımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."