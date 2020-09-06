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klibinden onunla poz verdi! Meğer Hadise'ye sevgilisi 'dan hediyeymiş...

Şarkıcı yeni şarkısı ile müzik listelerini at üst ediyor. Hadise'nin Küçük Bir yol şarkısının klibi de sözleri kadar dikkat çekti. Uzun bir aradan sonra yeni şarkısı ile adından söz ettiren Hadise'nin klibindeki detaylar daha çok konuşulmaya devam edileceğe benziyor. Oyuncu ile yaşadığı aşk ile gündem düşmeyen sevgilisine jest yaptığı ortaya çıktı. Ünlü çekimlerde, Kaan Yıldırım'ın hediye ettiği yüzük ve bilekliği takarak kamera karşısına geçti. İşte Kaan Yıldırım'ın sevgilisi Hadise'ye hediyesi olduğu konuşulan o takılar...

Giriş Tarihi: 6.9.2020 13:41 Son Güncelleme: 6.9.2020 13:50 ABONE OL
Hadise klibinden onunla poz verdi! Meğer Hadise'ye sevgilisi Kaan Yıldırım'dan hediyeymiş...

Şarkıcı yeni şarkısı ile müzik listelerini at üst ediyor. Hadise'nin Küçük Bir yol şarkısının klibi de sözleri kadar dikkat çekti.

Hadise klibinden onunla poz verdi! Meğer Hadise'ye sevgilisi Kaan Yıldırım'dan hediyeymiş...

Uzun bir aradan sonra yeni şarkısı ile adından söz ettiren 'nin klibindeki detaylar daha çok konuşulmaya devam edileceğe benziyor.

Hadise klibinden onunla poz verdi! Meğer Hadise'ye sevgilisi Kaan Yıldırım'dan hediyeymiş...

Oyuncu ile yaşadığı aşk ile gündem düşmeyen 'nin yeni klibinde sevgilisine jest yaptığı ortaya çıktı.

Hadise klibinden onunla poz verdi! Meğer Hadise'ye sevgilisi Kaan Yıldırım'dan hediyeymiş...

Ünlü şarkıcı çekimlerde, 'ın hediye ettiği yüzük ve bilekliği takarak kamera karşısına geçti.

Hadise klibinden onunla poz verdi! Meğer Hadise'ye sevgilisi Kaan Yıldırım'dan hediyeymiş...

İşte 'ın sevgilisi 'ye hediyesi olduğu konuşulan o takılar...

Hadise klibinden onunla poz verdi! Meğer Hadise'ye sevgilisi Kaan Yıldırım'dan hediyeymiş...

DÜNYA LİSTELERİNE GİRDİ

, uzun süredir üzerinde çalıştığı, üç şarkıdan oluşan EP'sinin merakla beklenen ilk teklisi ''u Pasaj Müzik etiketiyle 3 Eylül Perşembe tüm dijital platformlarda yayımladı.

Şarkı, YouTube'un tüm dünyayı kapsayan "worldwide" listesine de 59'uncu sıradan girip 25'inci sıraya yükseldi. Hadise, Instagram hesabından klipten bir fotoğrafı paylaşarak dinleyicilerine şu sözlerle teşekkür etti: "Klibimiz Türkiye listesinde 1 numara. Avusturya, Almanya, Azerbaycan, Kıbrıs, Bulgaristan, Fransa, İtalya, Belçika ve birçok ülkede ilk sıralardan listelere giren klip ve şarkımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."

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Hadise klibinden onunla poz verdi! Meğer Hadise'ye sevgilisi Kaan Yıldırım'dan hediyeymiş...
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