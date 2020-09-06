Hadise klibinden onunla poz verdi! Meğer Hadise'ye sevgilisi Kaan Yıldırım'dan hediyeymiş...

DÜNYA LİSTELERİNE GİRDİ

Hadise, uzun süredir üzerinde çalıştığı, üç şarkıdan oluşan EP'sinin merakla beklenen ilk teklisi 'Küçük bir Yol'u Pasaj Müzik etiketiyle 3 Eylül Perşembe tüm dijital platformlarda yayımladı.

Şarkı, YouTube'un tüm dünyayı kapsayan "worldwide" listesine de 59'uncu sıradan girip 25'inci sıraya yükseldi. Hadise, Instagram hesabından klipten bir fotoğrafı paylaşarak dinleyicilerine şu sözlerle teşekkür etti: "Klibimiz Türkiye listesinde 1 numara. Avusturya, Almanya, Azerbaycan, Kıbrıs, Bulgaristan, Fransa, İtalya, Belçika ve birçok ülkede ilk sıralardan listelere giren klip ve şarkımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."