Şarkıcı Merve Özbey bebeğinin cinsiyetini sosyal medyadan duyurdu! Merve Özbey'den hamile pozu!

Merve Özbey ile iş insanı Kenan Koçak, geçtiğimiz şubat ayında muhteşem bir törenle dünyaevine girmişti. 32 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından karnı burnunda pozunu yayınladı.





Özbey, "Gel bakalım güzel kızım. Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir. Çok şükür" ifadelerini kullandı.

'4 ÇOCUK DÜŞÜNÜYORUM'

Ünlü popçu, aylar önce davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak'ın Instagram'dan yaptığı canlı yayına konuk olmuştu.



"Bebek geliyor mu?" sorusuna Özbey, "Keşke. Çok istiyorum. Evliliği bebekle taçlandırmak çok güzel olur. Benim hiç kardeşim yok. Bu yüzden 4 çocuk düşünüyorum. Kalabalık aile güzeldir" yanıtını vermişti.

'SENİ ÇOK SEVİYORUM'

Kenan Koçak, geçtiğimiz emmuz ayında 32 yaşına basan eşine, evlerinin bahçesinde yakın arkadaşlarını bir araya getirerek sürpriz bir doğum günü partisi hazırlamıştı.



Karşılaştığı manzara karşısında duygulanan şarkıcı, eşi ile birbirlerine sarılırken çekilen kareye, "Her günümü bahar, bahçe yapıyorsun. Daha çok yaşamak istiyorum. Bizimle, ailemizle sevdiklerimizle arkadaşlarımızla, daha çok anı biriktirmek istiyorum. Yaptığın, yaşattığın her şey için binlerce kez teşekkür etsem az kalır. Seni çok seviyorum Kenan Koçak. Arayan, soran doğum günümü kutlayan, sürprize ortak olan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" mesajını yazmıştı.