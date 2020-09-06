Ufuk Bayraktar'dan son dakika haberi: Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar önce ifşa etmişti, şimdi de affetti!

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'dan haberi: Ufuk Bayraktar'ın eşi önce ifşa etmişti, şimdi de affetti!

Geçtiğimiz aylarda oyuncu 'ın eşi , kendisinin aldatıldığına dair eşini ifşa etmiş ve boşanacağını açıklamıştı. Aynı zamanda adı taciz iddialarına da karışan Ufuk Bayraktar hakkında haberi geldi. "Kendi yatağımda aldatıldım" diye isyan eden Merve Bayraktar, eşini affetti ve çocukları ile birlikte tatile çıktılar, pozlarını da paylaştılar. İşte Ufuk Bayraktar'dan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 6.9.2020 06:49 Son Güncelleme: 6.9.2020 07:02 ABONE OL
Ufuk Bayraktar'dan son dakika haberi: Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar önce ifşa etmişti, şimdi de affeti!

, oyuncu eşi 'ın kendisini aldattığını iddia etmiş ve eşini ifşa etmişti. Durum sessizliğini korurken edinilen bilgisine göre; Ufuk Bayraktar ve ailesi birlikte tatile çıktı. Eşini asla affetmeyeceğini söyleyen Merve Bayraktar, boşanma davası açacağını söylese de tatil pozlarını paylaştı. İşte son dakika gelişmeleri...

UFUK BAYRAKTAR'I EŞİ MERVE BAYRAKTAR AFFETTİ!

Sosyal medya hesabından "Kendi yatağımda aldatıldım" diye isyan eden Merve Bayraktar, eşi Ufuk Bayraktar'ı affetti. Tatile giden çift mutluluk pozu verdi!

İşte Ufuk Bayraktar hakkında son dakika detayları!

Ufuk Bayraktar'dan son dakika haberi: Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar önce ifşa etmişti, şimdi de affeti!

sosyal medya hesabından eşi tarafından aldatıldığını iddia etmiş ve eşi ile başka bir kadının samimi konuşmalarını ifşa etmişti.

Eşini asla affetmeyeceğini söyleyen Merve Bayraktar boşanma davası açacağını da belirtmişti. Ufuk Bayraktar ise pişman olduğunu söyleyip, eşinin kendisini affetmesini istemişti.

Ufuk Bayraktar'dan son dakika haberi: Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar önce ifşa etmişti, şimdi de affeti!

Aradan geçen zamanın ardından ikili buzları eritti. Eşi ve çocuklarıyla tatile giden sosyal medya hesabından mutluluk pozlarını yayınladı. Bayraktar kötü yorumların önüne geçmek için de fotoğrafları yoruma kapadı.

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Ufuk Bayraktar'dan son dakika haberi: Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar önce ifşa etmişti, şimdi de affetti!
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