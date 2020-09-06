Ufuk Bayraktar'dan son dakika haberi: Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar önce ifşa etmişti, şimdi de affetti!

Merve Bayraktar, oyuncu eşi Ufuk Bayraktar'ın kendisini aldattığını iddia etmiş ve eşini ifşa etmişti. Durum sessizliğini korurken edinilen son dakika bilgisine göre; Ufuk Bayraktar ve ailesi birlikte tatile çıktı. Eşini asla affetmeyeceğini söyleyen Merve Bayraktar, boşanma davası açacağını söylese de tatil pozlarını paylaştı. İşte son dakika gelişmeleri...

UFUK BAYRAKTAR'I EŞİ MERVE BAYRAKTAR AFFETTİ!

Sosyal medya hesabından "Kendi yatağımda aldatıldım" diye isyan eden Merve Bayraktar, eşi Ufuk Bayraktar'ı affetti. Tatile giden çift mutluluk pozu verdi!

İşte Ufuk Bayraktar hakkında son dakika detayları!