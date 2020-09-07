Haberler Günaydın Haberleri Son dakika haberi: Aşk 102 dizisi oyuncuları koronavirüse yakalandı! Aşk 102 dizisinde başrolleri paylaşan Alina Boz ve Kubilay Aka'nın koronavirüs testi pozitif çıktı çekimler iptal edildi!

haberi: dizisi oyuncuları koronavirüse yakalandı! Aşk 102 dizisinde başrolleri paylaşan ve 'nın testi pozitif çıktı çekimler iptal edildi!

Magazin gündemine olarak düşen haberi bomba etkisi yarattı. Gençlik dizisi 'nin çekimleri öncesi yapılan koronavirüs testlerinde dizinin 3 başrol oyuncusu pozitif çıktı. Son dönemin en başarılı genç isimleri arasında yer alan ve Aşk 102 dizisinde başrolleri paylaşan , ve korona virüse yakalandı. Son dakika olarak duyurulan haber sonrası Aşk 102 dizisinin çekimlerine ara verildi. Koronavirüs testleri pozitif çıkan oyunculardan Kubilay Aka sosyal medyadan olayı doğruladı. Koronavirüse yakalanan Alina Boz, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı'ya hayranları sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları yağdırdı...

Giriş Tarihi: 7.9.2020 07:09 Son Güncelleme: 7.9.2020 07:21 ABONE OL
Son dakika haberi: Aşk 102 dizisi oyuncuları koronavirüse yakalandı! Aşk 102 dizisinde başrolleri paylaşan Alina Boz ve Kubilay Aka'nın koronavirüs testi pozitif çıktı çekimler iptal edildi!

Magazin gündemine olarak düşen haberi bomba etkisi yarattı. Gençlik dizisi 'nin çekimleri öncesi yapılan koronavirüs testlerinde dizinin 3 başrol oyuncusu pozitif çıktı. Son dönemin en başarılı genç isimleri arasında yer alan ve Aşk 102 dizisinde başrolleri paylaşan , ve korona virüse yakalandı.

Son dakika haberi: Aşk 102 dizisi oyuncuları koronavirüse yakalandı! Aşk 102 dizisinde başrolleri paylaşan Alina Boz ve Kubilay Aka'nın koronavirüs testi pozitif çıktı çekimler iptal edildi!

olarak duyurulan haber sonrası dizisinin çekimlerine ara verildi. testleri pozitif çıkan oyunculardan sosyal medyadan olayı doğruladı.

Son dakika haberi: Aşk 102 dizisi oyuncuları koronavirüse yakalandı! Aşk 102 dizisinde başrolleri paylaşan Alina Boz ve Kubilay Aka'nın koronavirüs testi pozitif çıktı çekimler iptal edildi!

KUBİLAY AKA'DAN AÇIKLAMA

, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından soyal medya hesabından, "Sıkıntı yok bu covid kime bulaştığını bilmiyor" diye yazdı.

Son dakika haberi: Aşk 102 dizisi oyuncuları koronavirüse yakalandı! Aşk 102 dizisinde başrolleri paylaşan Alina Boz ve Kubilay Aka'nın koronavirüs testi pozitif çıktı çekimler iptal edildi!

İpek Filiz Yazıcı da virüse yakalandı!

Öte yandan aynı zamanda Yeni Hayat dizisinde de rol alan oyuncularından 'nın da test sonucu pozitif çıktı.

Yaşanan bu gelişme üzerine Yeni Hayat dizisinin de setine ara verildi. Tüm oyunculara test yapılacak.

Son dakika haberi: Aşk 102 dizisi oyuncuları koronavirüse yakalandı! Aşk 102 dizisinde başrolleri paylaşan Alina Boz ve Kubilay Aka'nın koronavirüs testi pozitif çıktı çekimler iptal edildi!

dizisi daha önce yayınlanan Aşk 101 dizisinin devamı olarak çekiliyor. ve Aşk 101'de de başrol olarak görev almıştı. Koronavirüse yakalanan Alina Boz, Kubilay Aka ve 'ya hayranları sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları yağdırdı...

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Son dakika haberi: Aşk 102 dizisi oyuncuları koronavirüse yakalandı! Aşk 102 dizisinde başrolleri paylaşan Alina Boz ve Kubilay Aka'nın koronavirüs testi pozitif çıktı çekimler iptal edildi!
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