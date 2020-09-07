Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül ile eski eşi Asya Engin'in takı krizi büyüyor!

Tarık Akan'ın büyük oğlu Barış Üregül, eski eşi Asya Engin'in şok suçlamasıyla karşı karşıya. Barış Üregül'ün eski eşi Asya Engin düğünde takılan takıların Üregül'ün kendisine iade etmediğini belirterek dava açtı.
'TÜM EŞYASINI ALDI'
Asya Engin'in avukatı, "Davalı Barış Üregül, balayından dönüldüğünde saydığı altınları, kendine ait orta boydan biraz büyük koyu petrol yeşili kilitli kasasına koymuştur. İki adet beşlik Ata altını, iki adet 2.5 Ata altını (yarım beşibiryerde), 14 adet Ata altını, 17 adet yarım Ata altını ve bir adet 18 ayar yaklaşık 20 gram bileziğin, bu mümkün değilse nakdi olarak değerinin müvekkilime iadesine karar verilmesini istiyoruz" dedi.
Barış Üregül, eski eşinin takıları almadığı iddiasını reddetti. Davanın konusu olan düğünde takılan takıların müvekkilinde olmadığını söyleyen Üregül'ün avukatı, "Düğünde takılan takıların müvekkilimde olduğunu, altınların sayısı, tutarı, niteliği ve niceliğini kabul etmiyoruz. Davaya konu ziynet eşyaları davacıya ait olup davacının mal varlığı içinde yer almaktadır. Takılar müvekkilimde bulunmadığı gibi hiçbir zaman da bulunmamıştır. Davacı, evden ayrılırken üvey babası aracılığı ile ziynet eşyaları dahil olmak üzere tüm eşyasını almıştır" diye konuştu.