Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül ile eski eşi Asya Engin'in takı krizi büyüyor!

Barış Üregül, eski eşinin takıları almadığı iddiasını reddetti. Davanın konusu olan düğünde takılan takıların müvekkilinde olmadığını söyleyen Üregül'ün avukatı, "Düğünde takılan takıların müvekkilimde olduğunu, altınların sayısı, tutarı, niteliği ve niceliğini kabul etmiyoruz. Davaya konu ziynet eşyaları davacıya ait olup davacının mal varlığı içinde yer almaktadır. Takılar müvekkilimde bulunmadığı gibi hiçbir zaman da bulunmamıştır. Davacı, evden ayrılırken üvey babası aracılığı ile ziynet eşyaları dahil olmak üzere tüm eşyasını almıştır" diye konuştu.