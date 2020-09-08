Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ile Aleyna Tilki geliyor...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı kuracağı dijital platform için tüm hazırlıkları tamamladı. Projelerini netleştiren Acun Ilıcalı'nın ünlü isimlerle anlaşmaya bile vardığı söyleniyor. Bu isimlerden biri de Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven.
Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ile bir araya gelmiş ama ikili buluşmanın detayları ile ilgili bilgi vermemişti.
Kelebek yazarı Orkun Ün'ün haberine göre Acun Ilıcalı Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile genç popçu Aleyna Tilki'yi partner yapıyor.
"Survivor" şampiyonu dijital platformda ters köşe bir projeyle ekranlarda olacak. Projede Cemal Can'ın partneri olarak düşünülen isim ise Aleyna Tilki...
"Survivor" kadrosundan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı da Acun Ilıcalı'nın ekran enerjisine güvendiği isimlerden.
Büyük hayran kitlesine sahip olan ve aralarında aşk var mı yok mu dedikodularının yapıldığı iki isim, yepyeni bir program için Acun Medya ile anlaştı.