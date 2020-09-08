Haberler Günaydın Haberleri Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ile Aleyna Tilki geliyor...

bombayı patlattı! ile geliyor...

Ünlü televizyoncu kuracağı dijital platform için tüm hazırlıkları tamamladı. Projelerini netleştiren Acun Ilıcalı'nın ünlü isimlerle anlaşmaya bile vardığı söyleniyor. Bu isimlerden biri de . Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde şampiyonu Cemal Can Canseven ile bir araya gelmiş ama ikili buluşmanın detayları ile ilgili bilgi vermemişti. Kelebek yazarı Orkun Ün'ün haberine göre Acun Ilıcalı şampiyonu Cemal Can Canseven ile genç popçu 'yi partner yapıyor. İşte hayranlarını heyecanlandıran haberin ayrıntıarı...

Giriş Tarihi: 8.9.2020 11:29 Son Güncelleme: 8.9.2020 11:50 ABONE OL
Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ile Aleyna Tilki geliyor...

Ünlü televizyoncu kuracağı dijital platform için tüm hazırlıkları tamamladı. Projelerini netleştiren Acun Ilıcalı'nın ünlü isimlerle anlaşmaya bile vardığı söyleniyor. Bu isimlerden biri de .

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ile Aleyna Tilki geliyor...

geçtiğimiz günlerde ile bir araya gelmiş ama ikili buluşmanın detayları ile ilgili bilgi vermemişti.

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ile Aleyna Tilki geliyor...

Kelebek yazarı Orkun Ün'ün haberine göre şampiyonu ile genç popçu 'yi partner yapıyor.

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ile Aleyna Tilki geliyor...

"" şampiyonu dijital platformda ters köşe bir projeyle ekranlarda olacak. Projede Cemal Can'ın partneri olarak düşünülen isim ise ...

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ile Aleyna Tilki geliyor...

"" kadrosundan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı da 'nın ekran enerjisine güvendiği isimlerden.

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ile Aleyna Tilki geliyor...

Büyük hayran kitlesine sahip olan ve aralarında aşk var mı yok mu dedikodularının yapıldığı iki isim, yepyeni bir program için Acun Medya ile anlaştı.

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ile Aleyna Tilki geliyor...

'ın iki yıldız isminin program partneri ise YouTuber Enes Batur...

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Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ile Aleyna Tilki geliyor...
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