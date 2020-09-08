Haberler Günaydın Haberleri Aycan Yanaç ile Sercan Yıldırım yine kafaları karıştırdı! Sosyal medya paylaşımı aşk iddilarını…

ile yine kafaları karıştırdı! paylaşımı iddilarını…

yarışması boyunca takımında beraber mücadele eden ve 'ın aralarındaki samimiyet Survivor adasından 'a taşındı. Yarışmada adı Nisa Bölükbaşı'yla iddialarına karışan Yıldırım elendikten sonra her şeyin Survivor adasında kaldığını ve unuttuğunu belirtmişti. Sercan Yıldırım'ın kendisi gibi futbolcu olan Aycan Yanaç'ı etiketleyerek yaptığı ise ikilinin arasında aşk dedikodularına neden oldu. 'dan tatil paylaşımlarında bulunan Yanaç'ın bikinili fotoğraflarına ilk yorum yakın arkadaşı Sercan Yıldırım'dan gelmişti. İkili aralarında aşk olmadığını net bir dille ifade ederken paylaşımları kafaları bir kez daha karıştırdı. İşte Aycan Yanaç’ın o çok konuşulan paylaşımı…

Giriş Tarihi: 8.9.2020 11:07 Son Güncelleme: 8.9.2020 11:09 ABONE OL
Aycan Yanaç ile Sercan Yıldırım yine kafaları karıştırdı! Sosyal medya paylaşımı aşk iddilarını…

Nisa ve Barış'ın paylaşımlarından sonra 'tan da 'lı bir poz geldi.

Aycan Yanaç ile Sercan Yıldırım yine kafaları karıştırdı! Sosyal medya paylaşımı aşk iddilarını…

Birbirlerini özleyen ikilinin paylaşımları hayranlarından beğeni topladı.

Aycan Yanaç ile Sercan Yıldırım yine kafaları karıştırdı! Sosyal medya paylaşımı aşk iddilarını…

yarışması boyunca takımında beraber mücadele eden ve 'ın aralarındaki özel bağ Survivor adasından 'a taşındı.

Aycan Yanaç ile Sercan Yıldırım yine kafaları karıştırdı! Sosyal medya paylaşımı aşk iddilarını…

Yarışmada adı Nisa Bölükbaşı'yla iddialarına karışan elendikten sonra her şeyin adasında kaldığını ve unuttuğunu söylemişti.

Aycan Yanaç ile Sercan Yıldırım yine kafaları karıştırdı! Sosyal medya paylaşımı aşk iddilarını…

'ın kendisi gibi futbolcu olan 'la ilişkisi merak konusu olurken Aycan'ın Sercan'ı etiketleyerek yaptığı ise ikilinin hayranlarını hareketlendirdi.

Aycan Yanaç ile Sercan Yıldırım yine kafaları karıştırdı! Sosyal medya paylaşımı aşk iddilarını…

Aycan paylaşımına "özledim sanki" notunu düştü.

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Aycan Yanaç ile Sercan Yıldırım yine kafaları karıştırdı! Sosyal medya paylaşımı aşk iddilarını…
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