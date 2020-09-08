Demet Akalın ve Alişan'ın 'Programa gelmemek için müziği bıraktım diyenler var' sözlerine Hakan Altun'dan yanıt geldi! 'Riskli gruptayım' diyen Hakan Altun müziği bıraktı mı?

Şarkıcı Demet Akalın ile yakın arkadaşı, aynı zamanda partneri Alişan'ın açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Birlikte program sunan Demet Akalın ve Alişan canlı koronavirüs nedeni ile konuk edecek sanatçı bulamadıklarından yakınarak programa çıkmak istemeyen isimlerin "müziği bıraktım" yalanı söylediğini iddia ettiler.
Kısa bir süre önce canlı yayınlanan bir sabah programı yapmaya başlayan Alişan ve Demet Akalın da her ne kadar başarılı bir iş çıkarmaya çalışsalar da yaşadıkları zorlukları sevenleriyle paylaşmaktan da geri durmadı.
Corona virüsü tehlikesinin bir türlü azalmaması nedeniyle canlı yayınlanan programlarına konuk bulamamaktan şikayet eden şarkıcı Demet Akalın "Programa çağırıyoruz ama katılmamak için yalan söylüyorlar, 'müziği bıraktık' diyorlar." sözleriyle sitemde bulundu.
Alişan "Müziği bıraktım diyor da bize mazeret uydurduktan bir hafta sonra şarkı çıkaran var" dedi.
Demet Akalın, büyük bir sanatçıyı katılmayacağını bildiği halde aradığını 'bari çaya geleyim' şeklindeki ricasına bile olumlu cevap alamadığını söyledi.
Bu sözün sahibinin Hakan Altun olduğu ortaya atılınca sevilen şarkıcı Hakan Altun yanıt geldi. Hakan Altun sosyal medya hesabı üzerinden "Hakan Altun müziği bıraktı mı?" söylentilerine yanıt verdi.
Akalın ve Alişan'ın açıklamasından sonra Hakan Altun sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve "Ölürüm de müziği bırakamam, müzik beni bırakana değin" dedi.
Altun açıklamasının devamında "Ufak bir yanlış anlaşılmadan dolayı bu videoyu çekiyorum. Yanlış bir anlaşılma... Sevgili Demet ve Alişan beni davet etti ama Bodrum'da yaşadığım ve pandemi sebebiyle 2020 yılında şarkı söylemeyeceğimi iletmiştim kendilerine. Hem moralim bozuk hem riskli gruptayım ben" dedi.
Hakan Altun müziği bıraktı mı? Demet Akalın ve Alişan'ın açıklamasına yanıt | Video