Haberler Günaydın Haberleri Demet Akalın ve Alişan'ın 'Programa gelmemek için müziği bıraktım diyenler var' sözlerine Hakan Altun'dan yanıt geldi! 'Riskli gruptayım' diyen Hakan Altun müziği bıraktı mı?

ve 'ın 'Programa gelmemek için müziği bıraktım diyenler var' sözlerine 'dan yanıt geldi! 'Riskli gruptayım' diyen Hakan Altun müziği bıraktı mı?

Şarkıcı ile yakın arkadaşı, aynı zamanda partneri 'ın açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Birlikte program sunan Demet Akalın ve Alişan canlı koronavirüs nedeni ile konuk edecek sanatçı bulamadıklarından yakınarak programa çıkmak istemeyen isimlerin "müziği bıraktım" yalanı söylediğini iddia ettiler. Bu sözün sahibinin olduğu ortaya atılınca sevilen şarkıcı Hakan Altun yanıt geldi. Hakan Altun hesabı üzerinden "Hakan Altun müziği bıraktı mı?" söylentilerine yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 8.9.2020 12:45 Son Güncelleme: 8.9.2020 13:11 ABONE OL
Demet Akalın ve Alişan'ın 'Programa gelmemek için müziği bıraktım diyenler var' sözlerine Hakan Altun'dan yanıt geldi! 'Riskli gruptayım' diyen Hakan Altun müziği bıraktı mı?

Şarkıcı ile yakın arkadaşı, aynı zamanda partneri 'ın açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Birlikte program sunan Demet Akalın ve Alişan canlı koronavirüs nedeni ile konuk edecek sanatçı bulamadıklarından yakınarak programa çıkmak istemeyen isimlerin "müziği bıraktım" yalanı söylediğini iddia ettiler.

Demet Akalın ve Alişan'ın 'Programa gelmemek için müziği bıraktım diyenler var' sözlerine Hakan Altun'dan yanıt geldi! 'Riskli gruptayım' diyen Hakan Altun müziği bıraktı mı?

Kısa bir süre önce canlı yayınlanan bir sabah programı yapmaya başlayan ve da her ne kadar başarılı bir iş çıkarmaya çalışsalar da yaşadıkları zorlukları sevenleriyle paylaşmaktan da geri durmadı.

Demet Akalın ve Alişan'ın 'Programa gelmemek için müziği bıraktım diyenler var' sözlerine Hakan Altun'dan yanıt geldi! 'Riskli gruptayım' diyen Hakan Altun müziği bıraktı mı?

Corona virüsü tehlikesinin bir türlü azalmaması nedeniyle canlı yayınlanan programlarına konuk bulamamaktan şikayet eden şarkıcı "Programa çağırıyoruz ama katılmamak için yalan söylüyorlar, 'müziği bıraktık' diyorlar." sözleriyle sitemde bulundu.

Demet Akalın ve Alişan'ın 'Programa gelmemek için müziği bıraktım diyenler var' sözlerine Hakan Altun'dan yanıt geldi! 'Riskli gruptayım' diyen Hakan Altun müziği bıraktı mı?

"Müziği bıraktım diyor da bize mazeret uydurduktan bir hafta sonra şarkı çıkaran var" dedi.

, büyük bir sanatçıyı katılmayacağını bildiği halde aradığını 'bari çaya geleyim' şeklindeki ricasına bile olumlu cevap alamadığını söyledi.

Bu sözün sahibinin olduğu ortaya atılınca sevilen şarkıcı Hakan Altun yanıt geldi. Hakan Altun hesabı üzerinden "Hakan Altun müziği bıraktı mı?" söylentilerine yanıt verdi.

Demet Akalın ve Alişan'ın 'Programa gelmemek için müziği bıraktım diyenler var' sözlerine Hakan Altun'dan yanıt geldi! 'Riskli gruptayım' diyen Hakan Altun müziği bıraktı mı?

Akalın ve 'ın açıklamasından sonra sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve "Ölürüm de müziği bırakamam, müzik beni bırakana değin" dedi.

Altun açıklamasının devamında "Ufak bir yanlış anlaşılmadan dolayı bu videoyu çekiyorum. Yanlış bir anlaşılma... Sevgili Demet ve Alişan beni davet etti ama Bodrum'da yaşadığım ve pandemi sebebiyle 2020 yılında şarkı söylemeyeceğimi iletmiştim kendilerine. Hem moralim bozuk hem riskli gruptayım ben" dedi.

Hakan Altun müziği bıraktı mı? Demet Akalın ve Alişan'ın açıklamasına yanıt | Video

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Demet Akalın ve Alişan'ın 'Programa gelmemek için müziği bıraktım diyenler var' sözlerine Hakan Altun'dan yanıt geldi! 'Riskli gruptayım' diyen Hakan Altun müziği bıraktı mı?
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