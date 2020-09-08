Eşini döven İsmail Küçükkaya'yı ekrana çıkarmaya devam eden Fox Tv'ye sosyal medyadan tepki yağdı!

AYSENUR BULUT KATIKSIZ: İsmail Küçükkaya nasıl ekranlara geri dönebiliyor ya! Sizin kadınlara vuran ellerinizi biz alkışlayacak mıyız? Yazıklar olsun.

PATULİ: Eşine bu kadar kötü davranan birini mi koruyorsun Fox? Kendinize yakıştırmışsanız mesele yok ama sakın hak hukuk adalet diye bir haberi de sunmasın.

VMARCELBİEN: Vıcık vıcık biri, hele annelerim falan deyişiyle tam pazarcı esnafı vıcıklığında.

ZEKİ: CHP, HDP sessiz, kadına şiddet kendilerinden olunca kafalarını kuma gömüyorlar...

ZÜMRÜT: İnsanlara ekran önünde şirin görünen Küçükkaya'nın içinden gargamel çıkmış.

MERMAİD: İsmail Küçükkaya çok haklı beyler, şiddete uğrayan kadını değil; şiddet uygulayan erkeği teşhir etmeliyiz.

EKTEPLİ: Küçükkaya eşine şiddet uyguladı ama ekranlarda 'Mağdurun yanındayım' diyerek insanlarla resmen dalga geçti.

Ödül olarak bugün Fox'ta sekizinci dönemine girdi.

ZEYNEP AKDUMAN: Eski eşine şiddet uygulayan bu kişi, dayak olayı ayyuka çıkınca tatile gitti.

Sanırım kendisinin de söylediği gibi 21 günde Türk insanının unutacağını düşündü. Bu sabah iş başı yaptı ama unutulmadı.

Nerede kalmıştık?

MONTEVİDA: Eşine şiddet uyguladığını tatil ile bana da unutturamamış kişi. Oh ne güzel, ekrandan uzak kal, nasıl olsa unutulur, yok öyle yağma!