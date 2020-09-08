Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan’ın oğlu Sacit Aslan: Kardeşim Mehmet Aslan hakkım olan payı hileyle aldı

15 yıl önce hayatını kaybeden Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan'ın mirası için başlayan kavga büyüyor. Aslan'ın vefatından bir ay sonra mahkeme tarafından yapılan ve 24 pay olarak belirlenen mirasın 6 payı eşi Zeynep Arzu Aslan'a, 3 payı büyük oğlu Selçuk Aslan'a, 3 payı da kızı Esin Aslan'a verilirken, 12 pay da küçük oğlu Mehmet Aslan'ın oldu. Feragat sözleşmesini imzalayan kardeşler Sacit Aslan, Esra Aslan ve Atilla Aslan ise mirastan pay alamadı. Babalarının kendilerini kandırarak mirastan feragat sözleşmesi imzalattığını iddia eden Sacit, Esra ve Atilla Aslan, sözleşmenin iptalini istedi. Mahkeme, Atilla Aslan'ın feragatin iptali için açtığı davanın kabulüne karar verdi. Sacit Aslan, babasını 'haksız tehdit, psikolojik cebir ve baskıyı aşan korkutmayla mirastan feragat sözleşmesi imzalatmakla' suçlarken, mirastan feragat etmesi için kendisine ödenmesi gereken 500 bin liranın da ödenmediğini belirtti. Mirastan 'aslan payını' alan Mehmet Aslan'ın mal kaçırma gayreti ile dolandırıcılık yaptığını ileri süren Sacit Aslan yeniden savcılığa başvurdu.