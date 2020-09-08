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Gazinocular Kralı ’ın oğlu : Kardeşim hakkım olan payı hileyle aldı

’a imzalattırılan ve 3 çocuğunun mirastan feragat ettiği sözleşmede, kardeşi ’ın usulsüzlük yaptığını ileri süren savcılığa başvurdu. Aslan, payını hile ile himayesine geçirdiği gerekçesiyle kardeşini ihbar etti

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Giriş Tarihi: 8.9.2020 06:02 ABONE OL
Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan’ın oğlu Sacit Aslan: Kardeşim Mehmet Aslan hakkım olan payı hileyle aldı

'a imzalattırılan ve 3 çocuğunun mirastan feragat ettiği sözleşmede, kardeşi 'ın usulsüzlük yaptığını ileri süren savcılığa başvurdu. Aslan, payını hile ile himayesine geçirdiği gerekçesiyle kardeşini ihbar etti

Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan’ın oğlu Sacit Aslan: Kardeşim Mehmet Aslan hakkım olan payı hileyle aldı

15 yıl önce hayatını kaybeden Gazinocular Kralı 'ın mirası için başlayan kavga büyüyor. Aslan'ın vefatından bir ay sonra mahkeme tarafından yapılan ve 24 pay olarak belirlenen mirasın 6 payı eşi Zeynep Arzu Aslan'a, 3 payı büyük oğlu Selçuk Aslan'a, 3 payı da kızı Esin Aslan'a verilirken, 12 pay da küçük oğlu 'ın oldu. Feragat sözleşmesini imzalayan kardeşler , Esra Aslan ve Atilla Aslan ise mirastan pay alamadı. Babalarının kendilerini kandırarak mirastan feragat sözleşmesi imzalattığını iddia eden Sacit, Esra ve Atilla Aslan, sözleşmenin iptalini istedi. Mahkeme, Atilla Aslan'ın feragatin iptali için açtığı davanın kabulüne karar verdi. Sacit Aslan, babasını 'haksız tehdit, psikolojik cebir ve baskıyı aşan korkutmayla mirastan feragat sözleşmesi imzalatmakla' suçlarken, mirastan feragat etmesi için kendisine ödenmesi gereken 500 bin liranın da ödenmediğini belirtti. Mirastan 'aslan payını' alan Mehmet Aslan'ın mal kaçırma gayreti ile dolandırıcılık yaptığını ileri süren Sacit Aslan yeniden savcılığa başvurdu.

Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan’ın oğlu Sacit Aslan: Kardeşim Mehmet Aslan hakkım olan payı hileyle aldı

'BENİ DOLANDIRDI'

, 'ın, feragat sözleşmesinin iptali için açılan davada, mirasçıların el yazıları ile imzalarının olduğu kısmı sakladığını, hile ile kendisine ait payı haksız şekilde elde ettiğini iddia etti. İhbar sonrası Mehmet Aslan hakkında soruşturma başlatıldı.

Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan’ın oğlu Sacit Aslan: Kardeşim Mehmet Aslan hakkım olan payı hileyle aldı

ÖLÜM DÖŞEĞİNDE İMZA ATTIRDI

İDDİAYA göre 'a ölüm döşeğinde bazı çocuklarının mirastan feragat etmesi için sözleşme imzalatıldı. Ancak Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu, 2007 tarihli raporunda, babanın noter işlemlerinin yapıldığı tarihte fiil ehliyetine haiz olmadığını belirtti.

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Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan’ın oğlu Sacit Aslan: Kardeşim Mehmet Aslan hakkım olan payı hileyle aldı
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