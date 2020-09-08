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’ın oğulları ile mirası bölüşemedi! Sacit Aslan:

'ın çocukları için birbirine girdi... Fahrettin Aslan'a imzalattırılan ve 3 çocuğunun mirastan feragat ettiği sözleşmede, kardeşi 'ın usulsüzlük yaptığını ileri süren savcılığa başvurdu. Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan'ın büyük oğlu Sacit Aslan, payını hile ile himayesine geçirdiği gerekçesiyle kardeşi Mehmet Aslan'ı ihbar etti

Giriş Tarihi: 8.9.2020 09:39 Son Güncelleme: 8.9.2020 09:56 ABONE OL
Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan’ın oğulları Sacit Aslan ile Mehmet Aslan mirası bölüşemedi! Sacit Aslan:

Fahrettin Aslan'a imzalattırılan ve 3 çocuğunun mirastan feragat ettiği sözleşmede, kardeşi 'ın usulsüzlük yaptığını ileri süren savcılığa başvurdu. 'ın büyük oğlu Sacit Aslan, payını hile ile himayesine geçirdiği gerekçesiyle kardeşi Mehmet Aslan'ı ihbar etti

Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan’ın oğulları Sacit Aslan ile Mehmet Aslan mirası bölüşemedi! Sacit Aslan:

15 yıl önce hayatını kaybeden 'ın mirası için başlayan kavga büyüyor. Aslan'ın vefatından bir ay sonra mahkeme tarafından yapılan ve 24 pay olarak belirlenen mirasın 6 payı eşi Zeynep Arzu Aslan'a, 3 payı büyük oğlu Selçuk Aslan'a, 3 payı da kızı Esin Aslan'a verilirken, 12 pay da küçük oğlu 'ın oldu. Feragat sözleşmesini imzalayan kardeşler , Esra Aslan ve Atilla Aslan ise mirastan pay alamadı.

Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan’ın oğulları Sacit Aslan ile Mehmet Aslan mirası bölüşemedi! Sacit Aslan:

Babalarının kendilerini kandırarak mirastan feragat sözleşmesi imzalattığını iddia eden Sacit, Esra ve Atilla Aslan, sözleşmenin iptalini istedi. Mahkeme, Atilla Aslan'ın feragatin iptali için açtığı davanın kabulüne karar verdi. , babasını 'haksız tehdit, psikolojik cebir ve baskıyı aşan korkutmayla mirastan feragat sözleşmesi imzalatmakla' suçlarken, mirastan feragat etmesi için kendisine ödenmesi gereken 500 bin liranın da ödenmediğini belirtti. Mirastan 'aslan payını' alan 'ın mal kaçırma gayreti ile dolandırıcılık yaptığını ileri süren Sacit Aslan yeniden savcılığa başvurdu.

Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan’ın oğulları Sacit Aslan ile Mehmet Aslan mirası bölüşemedi! Sacit Aslan:

'BENİ DOLANDIRDI'

, 'ın, feragat sözleşmesinin iptali için açılan davada, mirasçıların el yazıları ile imzalarının olduğu kısmı sakladığını, hile ile kendisine ait payı haksız şekilde elde ettiğini iddia etti. İhbar sonrası Mehmet Aslan hakkında soruşturma başlatıldı.

Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan’ın oğulları Sacit Aslan ile Mehmet Aslan mirası bölüşemedi! Sacit Aslan:

ÖLÜM DÖŞEĞİNDE İMZA ATTIRDI

İddiaya göre Fahrettin Aslan'a ölüm döşeğinde bazı çocuklarının mirastan feragat etmesi için sözleşme imzalatıldı. Ancak Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu, 2007 tarihli raporunda, babanın noter işlemlerinin yapıldığı tarihte fiil ehliyetine haiz olmadığını belirtti.

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Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan’ın oğulları Sacit Aslan ile Mehmet Aslan mirası bölüşemedi! Sacit Aslan:
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