Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan’ın oğulları Sacit Aslan ile Mehmet Aslan mirası bölüşemedi! Sacit Aslan:

15 yıl önce hayatını kaybeden Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan'ın mirası için başlayan kavga büyüyor. Aslan'ın vefatından bir ay sonra mahkeme tarafından yapılan ve 24 pay olarak belirlenen mirasın 6 payı eşi Zeynep Arzu Aslan'a, 3 payı büyük oğlu Selçuk Aslan'a, 3 payı da kızı Esin Aslan'a verilirken, 12 pay da küçük oğlu Mehmet Aslan'ın oldu. Feragat sözleşmesini imzalayan kardeşler Sacit Aslan, Esra Aslan ve Atilla Aslan ise mirastan pay alamadı.