Ünlü çift koronavirüse mi yakalandı?

Victoria Beckham-David Beckham çiftinin geçtiğimiz mart ayının ilk günlerinde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Ünlü çifti Victoria Beckham ve David Beckham ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; ikilinin geçtiğimiz mart ayının ilk günlerinde koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Çiftin virüse Los Angeles'ta oğlu Brooklyn Beckham'ın doğum günü partisinde yakalandıkları öne sürüldü. İkilinin daha sonra da İngiltere'ye dönerek, iki haftadan uzun süre karantinada kaldığı konuşuluyor.
Çiftin tamamen iyileştikten sonra hem ailerinini, hem de çocuklarını sık sık sağlık kontrolüne götürdüğü iddia edildi.
İkilinin aylar sonra antikor testi yaptırıp, hala virüsü taşımadıklarından emin olduktan sonra ise Yunanistan ve İtalya tatiline çıktığı öne sürüldü.