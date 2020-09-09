Almeda Abazi özel hayatıyla ilgili dikkat çekici itiraflarda bulundu

Arnavut asıllı model ve oyuncu Almeda Abazi güzelliği ile de herkesin ilgi odağı olmayı başardı. Oyuncu Tolgahan Sayışman ile hayatını birleştiren Almeda Abazi'nin Efehan Sayışman adında bir de oğlu var. Hayatı ile merak edilen ünlülerden olan Almeda Abazi önceki akşam Yeniköy'deki bir mekanda objektiflere yanısıdı. Arnavutluk'tan gelen arkadaşlarıyla yemek yiyen Almeda Abazi'nin keyfi yerindeydi. Abazi, özel hayatıyla ilgili dikkat çekici itiraflarda bulundu
Mekan çıkışında basın mensuplarıyla sohbet eden Abazi, "Arnavutluk'tan arkadaşlarım misafir olarak geldiler. Böyle zamanlarda Efehan'ı eve bırakıp dışarı çıkıyoruz" dedi. Oğlu Efehan'ın büyümeye başladığını söyleyen Almeda Abazi, "Efe her gün biraz daha büyüyor. Her hafta boy atıyor. Bu çok değişik bir duygu" ifadelerini kullandı.
Anne olduktan sonra daha olgunlaştığını söyleyen Abazi, "Hayatım gerçekten değişti. Bambaşka hissediyorum. Eskiden takıldığımız şeyler çok boş geliyor.
En önemlisinin sağlık olduğunu anladım. Hamile olduğumu günden sonra daha olgun ve oturaklı biri olmaya başladım. 10 yaş büyüdüğümü hissediyorum" diyerek itiraflarda bulundu.
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Almeda Abazi, gelen teklifleri ince eleyip sık dokuduğunu söyledi. Abazi, "Bu yönde bir iki şartım var. Çünkü oğlum Efehan'ı çok yalnız bırakmak istemiyorum. Sağ olsun bir bakıcı ablamız var. O sürekli onun yanında. Ben de bırakamıyorum" dedi.
Oğlu Efehan'ın yaramaz bir çocuk olduğunu Oğlu Efehan'ın yaramaz bir çocuk olduğunu söyleyen Almeda Abazi, "Efehan çok yaramaz bir çocuk. Bu kadar yaramaz olacağını düşünmemiştim. İsmini ilk koyduğumuzda herkes 'Efe ismini vereceğinize emin misiniz? Yaramaz olurlar' diyordu. Ben böyle isimlerin etkisine inanmazdım. Lütfen çocuğunuza isim verirken iyi düşünün" diyerek anne adaylarını uyardı.
Yaz boyunca eşi Tolgahan Sayışman ve oğlu Efehan ile Marmaris'te tatil yapan Almeda Abazi, salgın nedeniyle çok kontrollü bir yaz geçirdiklerini söyledi. Almeda Abazi, "Tatilimiz iyi geçti ama yeni bir tatil planımız yok. Covid-19 salgınından dolayı çok tedirginim.
Dışarıya çok çıkmıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.