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özel hayatıyla ilgili dikkat çekici itiraflarda bulundu

Arnavut asıllı  model ve oyuncu  güzelliği ile de herkesin ilgi odağı olmayı başardı. Oyuncu  ile hayatını birleştiren Almeda Abazi'nin   adında bir de oğlu var. Hayatı ile merak edilen ünlülerden olan Almeda Abazi  önceki akşam Yeniköy’deki bir mekanda objektiflere yanısıdı.  Arnavutluk’tan gelen arkadaşlarıyla yemek yiyen Almeda Abazi’nin keyfi yerindeydi. Abazi, özel hayatıyla ilgili dikkat çekici itiraflarda bulundu

DHA
Giriş Tarihi: 9.9.2020 19:12 Son Güncelleme: 9.9.2020 19:15 ABONE OL
Almeda Abazi özel hayatıyla ilgili dikkat çekici itiraflarda bulundu

Arnavut asıllı model ve oyuncu güzelliği ile de herkesin ilgi odağı olmayı başardı. Oyuncu ile hayatını birleştiren Almeda Abazi'nin adında bir de oğlu var. Hayatı ile merak edilen ünlülerden olan Almeda Abazi önceki akşam Yeniköy'deki bir mekanda objektiflere yanısıdı. Arnavutluk'tan gelen arkadaşlarıyla yemek yiyen Almeda Abazi'nin keyfi yerindeydi. Abazi, özel hayatıyla ilgili dikkat çekici itiraflarda bulundu

Almeda Abazi özel hayatıyla ilgili dikkat çekici itiraflarda bulundu

Mekan çıkışında basın mensuplarıyla sohbet eden Abazi, "Arnavutluk'tan arkadaşlarım misafir olarak geldiler. Böyle zamanlarda Efehan'ı eve bırakıp dışarı çıkıyoruz" dedi. Oğlu Efehan'ın büyümeye başladığını söyleyen , "Efe her gün biraz daha büyüyor. Her hafta boy atıyor. Bu çok değişik bir duygu" ifadelerini kullandı.

Almeda Abazi özel hayatıyla ilgili dikkat çekici itiraflarda bulundu

Anne olduktan sonra daha olgunlaştığını söyleyen Abazi, "Hayatım gerçekten değişti. Bambaşka hissediyorum. Eskiden takıldığımız şeyler çok boş geliyor.

Almeda Abazi özel hayatıyla ilgili dikkat çekici itiraflarda bulundu

En önemlisinin sağlık olduğunu anladım. Hamile olduğumu günden sonra daha olgun ve oturaklı biri olmaya başladım. 10 yaş büyüdüğümü hissediyorum" diyerek itiraflarda bulundu.

Almeda Abazi özel hayatıyla ilgili dikkat çekici itiraflarda bulundu

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan , gelen teklifleri ince eleyip sık dokuduğunu söyledi. Abazi, "Bu yönde bir iki şartım var. Çünkü oğlum Efehan'ı çok yalnız bırakmak istemiyorum. Sağ olsun bir bakıcı ablamız var. O sürekli onun yanında. Ben de bırakamıyorum" dedi.

Almeda Abazi özel hayatıyla ilgili dikkat çekici itiraflarda bulundu

Oğlu Efehan'ın yaramaz bir çocuk olduğunu Oğlu Efehan'ın yaramaz bir çocuk olduğunu söyleyen , "Efehan çok yaramaz bir çocuk. Bu kadar yaramaz olacağını düşünmemiştim. İsmini ilk koyduğumuzda herkes 'Efe ismini vereceğinize emin misiniz? Yaramaz olurlar' diyordu. Ben böyle isimlerin etkisine inanmazdım. Lütfen çocuğunuza isim verirken iyi düşünün" diyerek anne adaylarını uyardı.

Almeda Abazi özel hayatıyla ilgili dikkat çekici itiraflarda bulundu

Yaz boyunca eşi ve oğlu Efehan ile Marmaris'te tatil yapan , salgın nedeniyle çok kontrollü bir yaz geçirdiklerini söyledi. Almeda Abazi, "Tatilimiz iyi geçti ama yeni bir tatil planımız yok. Covid-19 salgınından dolayı çok tedirginim.

Almeda Abazi özel hayatıyla ilgili dikkat çekici itiraflarda bulundu

Dışarıya çok çıkmıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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Almeda Abazi özel hayatıyla ilgili dikkat çekici itiraflarda bulundu
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