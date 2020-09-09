Almeda Abazi özel hayatıyla ilgili dikkat çekici itiraflarda bulundu

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Almeda Abazi, gelen teklifleri ince eleyip sık dokuduğunu söyledi. Abazi, "Bu yönde bir iki şartım var. Çünkü oğlum Efehan'ı çok yalnız bırakmak istemiyorum. Sağ olsun bir bakıcı ablamız var. O sürekli onun yanında. Ben de bırakamıyorum" dedi.

