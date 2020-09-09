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’den soluksuz izlenecek bir geliyor:

’den soluksuz izlenecek bir geliyor. Çekimlerine başlanan dizisinde, kökleri Osmanlı tarihine uzanan ve İstanbul’u koruyan modern bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesi anlatılıyor

Giriş Tarihi: 9.9.2020 02:08 ABONE OL
ATV’den soluksuz izlenecek bir dizi geliyor: Akıncı

'DEN soluksuz izlenecek bir geliyor. Çekimlerine başlanan dizisinde, kökleri Osmanlı tarihine uzanan ve İstanbul'u koruyan modern bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesi anlatılıyor

ATV’den soluksuz izlenecek bir dizi geliyor: Akıncı

ÖZEL SET KURULDU

Nefesler tutuldu, izleyici 'yı bekliyor! Çekimleri başlayan ve yakında ekranlarında yayınlanacak Akıncı dizisi, modern bir halk kahramanı uyarlaması. Kahramanın zorlu mücadelesini anlatan dizinin çekimleri özel bir platonun yanı sıra başta Kuzguncuk olmak üzere İstanbul'un tarihi semtlerinde gerçekleşiyor.

ATV’den soluksuz izlenecek bir dizi geliyor: Akıncı

KADRO ÇOK ZENGİN

Güçlü senaryosuyla da dikkat çekecek olan dizinin kadrosu çok geniş. Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin yer aldığı dizide; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu da oynuyor.

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ATV’den soluksuz izlenecek bir dizi geliyor: Akıncı
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