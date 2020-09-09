ATV’den soluksuz izlenecek bir dizi geliyor: Akıncı

ÖZEL SET KURULDU
Nefesler tutuldu, izleyici Akıncı'yı bekliyor! Çekimleri başlayan ve yakında atv ekranlarında yayınlanacak Akıncı dizisi, modern bir halk kahramanı uyarlaması. Kahramanın zorlu mücadelesini anlatan dizinin çekimleri özel bir platonun yanı sıra başta Kuzguncuk olmak üzere İstanbul'un tarihi semtlerinde gerçekleşiyor.
KADRO ÇOK ZENGİN
Güçlü senaryosuyla da dikkat çekecek olan dizinin kadrosu çok geniş. Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin yer aldığı dizide; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu da oynuyor.