ATV’den soluksuz izlenecek bir dizi geliyor: Akıncı

KADRO ÇOK ZENGİN



Güçlü senaryosuyla da dikkat çekecek olan dizinin kadrosu çok geniş. Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin yer aldığı dizide; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu da oynuyor.