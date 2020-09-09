Haberler Günaydın Haberleri Deniz Bulutsuz ile Ozan Güven davasında yeni gelişme! Ozan Güven ile darp ettiği sevgilisi Deniz Bulutsuz uzlaşma sağlayamamıştı…

ile davasında yeni gelişme! Ozan Güven ile ettiği sevgilisi Deniz Bulutsuz uzlaşma sağlayamamıştı…

Sevgilisi ’u ettiği gerekçesiyle hakkında açılan ’in darp edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu dosyada uzlaşma sağlanmayınca Deniz Bulutsuz hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık Deniz Bulutsuz’un ‘Basit yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle yargılanmasını istedi.

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN
Giriş Tarihi: 9.9.2020 14:27 Son Güncelleme: 9.9.2020 14:40 ABONE OL
Deniz Bulutsuz ile Ozan Güven davasında yeni gelişme! Ozan Güven ile darp ettiği sevgilisi Deniz Bulutsuz uzlaşma sağlayamamıştı…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ünlü oyuncu 'in kendisini ettiği ileri sürerek şikayetçi olan 'un ihbarı sonrası başlatılan soruşturma tamamlanmış, Güven hakkında açılmıştı.

Deniz Bulutsuz ile Ozan Güven davasında yeni gelişme! Ozan Güven ile darp ettiği sevgilisi Deniz Bulutsuz uzlaşma sağlayamamıştı…

Hakkında 13,5 yıla kadar hapsi istenen Ünlü oyuncu Güven ve Bulutsuz 21 Ocak günü hakim karşısına çıkacakken, Mahkeme, 'in müşteki olduğu ve uzlaşma bürosuna göndermişti.

Deniz Bulutsuz ile Ozan Güven davasında yeni gelişme! Ozan Güven ile darp ettiği sevgilisi Deniz Bulutsuz uzlaşma sağlayamamıştı…

BASİT YARALAMA DAVASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaşma bürosu tarafından yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Taraflar uzlaşmayı kabul etmedi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda hakkında, 'Basit yaralama' suçundan iddianame hazırladı.

Deniz Bulutsuz ile Ozan Güven davasında yeni gelişme! Ozan Güven ile darp ettiği sevgilisi Deniz Bulutsuz uzlaşma sağlayamamıştı…

4 aydan 1 yıla kadar hapsi istenen Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Davada müşteki olarak yer alıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Deniz Bulutsuz ile Ozan Güven davasında yeni gelişme! Ozan Güven ile darp ettiği sevgilisi Deniz Bulutsuz uzlaşma sağlayamamıştı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA