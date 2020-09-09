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'dan ayrılan 'ndan sürpriz yakınlaşma! Şeyma Subaşı'nın adı ile anılıyor... Sinan Urfalı kimdir?

Yaz başından bu yana uzatmaları oynadığı 1.5 yıllık sevgilisi İtalyan DJ 'dan ayrılan 'nın,adı sürpriz bir isimle anılıyor. Yaza damga vuran paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı yeni bir aşka mı yelken açtı? Şeyma Subaşı'nın sürpriz yakınlaşmasını yazarı köşesine taşıdı. Şeyma Subaşı'nın anıldığı yakışıklı isim , eşi 'yı 'ın Dubai'deki bekarlığa veda partisinden dönüşte kaybetmişti... İşte Şeyma Subaşı ve Sinan Urfalı yakınlaşmasının ayrıntıları...

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 9.9.2020 10:09 Son Güncelleme: 9.9.2020 10:23 ABONE OL
Guido Senia'dan ayrılan Şeyma Subaşı'ndan sürpriz yakınlaşma! Şeyma Subaşı'nın adı Sinan Urfalı ile anılıyor... Sinan Urfalı kimdir?

Yaz başından bu yana uzatmaları oynadığı 1.5 yıllık sevgilisi İtalyan DJ 'dan ayrılan 'nın,adı sürpriz bir isimle anılıyor. Yaza damga vuran paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı yeni bir aşka mı yelken açtı? Şeyma Subaşı'nın sürpriz yakınlaşmasını yazarı köşesine taşıdı.

Guido Senia'dan ayrılan Şeyma Subaşı'ndan sürpriz yakınlaşma! Şeyma Subaşı'nın adı Sinan Urfalı ile anılıyor... Sinan Urfalı kimdir?

Yaz başından bu yana uzatmaları oynadığı 1.5 yıllık sevgilisi İtalyan DJ 'dan ayrılan 'nın, 'den sonra yine bir erkekle yakınlaştığını duydum.

Guido Senia'dan ayrılan Şeyma Subaşı'ndan sürpriz yakınlaşma! Şeyma Subaşı'nın adı Sinan Urfalı ile anılıyor... Sinan Urfalı kimdir?

İlk duyduğumda pek ihtimal vermemiştim ama güvendiğim birkaç kişi daha teyit edince sizlerle paylaşmaya karar verdim. Şeyma'nın yakınlaştığı ve sık sık görüşmeye başladığı kişi de tanıdık bir isim;

Guido Senia'dan ayrılan Şeyma Subaşı'ndan sürpriz yakınlaşma! Şeyma Subaşı'nın adı Sinan Urfalı ile anılıyor... Sinan Urfalı kimdir?

… Tanımayanlara tanıtayım; Sinan Bey, 11 Mart 2018'de 'ın Dubai'deki bekarlığa veda partisinden dönüşte hayatını kaybeden Mina'nın 7 kız arkadaşından biri olan merhum 'nın eşi. Bakalım bu yakınlaşma, bir üst seviyeye taşınacak mı?

Guido Senia'dan ayrılan Şeyma Subaşı'ndan sürpriz yakınlaşma! Şeyma Subaşı'nın adı Sinan Urfalı ile anılıyor... Sinan Urfalı kimdir?

Hoş bu arada da, gibi, 30 yaşındaki 'nın 15 yıllık arkadaşı da çıkabilir tabii!!!

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Guido Senia'dan ayrılan Şeyma Subaşı'ndan sürpriz yakınlaşma! Şeyma Subaşı'nın adı Sinan Urfalı ile anılıyor... Sinan Urfalı kimdir?
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