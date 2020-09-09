Guido Senia'dan ayrılan Şeyma Subaşı'ndan sürpriz yakınlaşma! Şeyma Subaşı'nın adı Sinan Urfalı ile anılıyor... Sinan Urfalı kimdir?

Yaz başından bu yana uzatmaları oynadığı 1.5 yıllık sevgilisi İtalyan DJ Guido Senia'dan ayrılan Şeyma Subaşı'nın,adı sürpriz bir isimle anılıyor. Yaza damga vuran paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı yeni bir aşka mı yelken açtı? Şeyma Subaşı'nın sürpriz yakınlaşmasını GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt köşesine taşıdı.
Yaz başından bu yana uzatmaları oynadığı 1.5 yıllık sevgilisi İtalyan DJ Guido Senia'dan ayrılan Şeyma Subaşı'nın, Mehmet Germiyanlıgil'den sonra yine bir erkekle yakınlaştığını duydum.
İlk duyduğumda pek ihtimal vermemiştim ama güvendiğim birkaç kişi daha teyit edince sizlerle paylaşmaya karar verdim. Şeyma'nın yakınlaştığı ve sık sık görüşmeye başladığı kişi de tanıdık bir isim;
Sinan Urfalı… Tanımayanlara tanıtayım; Sinan Bey, 11 Mart 2018'de Mina Başaran'ın Dubai'deki bekarlığa veda partisinden dönüşte düşen uçakta hayatını kaybeden Mina'nın 7 kız arkadaşından biri olan merhum Burcu Urfalı'nın eşi. Bakalım bu yakınlaşma, bir üst seviyeye taşınacak mı?
Hoş bu arada Sinan Urfalı da, Mehmet Germiyanlıgil gibi, 30 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın 15 yıllık arkadaşı da çıkabilir tabii!!!