Hadise ile arasının çok iyi olduğu bilinen Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek neredeyse onlar kadar ünlü oldu! Kaan Yıldırım ile köpeği Benek'in eğlenceli videosu sosyal medyayı salladı!

Yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile müzik listelerini alt üst eden Hadise klibinde sevgilisi Kaan Yıldırım'ın aldığı hediye yüzük ve bilezik ile poz vermişti.
Son dönemin aşklarıyla en çok gündemde olan çiftleri Hadise ile Hekimoğlu dizisinin yakışıklı oyuncusu Kaan Yıldırım sosyal medyada da büyük ilgi çekiyor.
Hadise ile Kaan Yıldırım'ın aşklarının ortaya çıkmasına sebep olan köpek Benek de bu ilgiden payına düşeni alıyor. Benek Yıldırım adında bir Instagram hesabı açılan Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek sık sık Hadise ile boy gösteriyor.
Hadise'nin klibinde de oynattığı sevimli köpek Benek'in sosyal medya hesabından son olarak sürpriz bir paylaşım yapıldı.
Kaan Yıldırım ile köpeği Benek'in eğlenceli videosu sosyal medyayı salladı. İşte Kaan Yıldırım ile köpeği Benek Yıldırım'ın iç ısıtan videosu...
Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'i çok sevdi | Video