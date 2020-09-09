Hoş geldin Aşkın Nur Yengi!

Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi, Günaydın'dan Tuba Kalçık'a verdiği röportajda, pandemi sürecinde Türkiye'nin çok iyi yönetildiğine işaret ederek, "Sık sık yurt dışına gittiğim için oralardaki sağlık sistemini de biliyorum. Türkiye dünyada bir numara" dedi ve anında sosyal medyada linç yedi.
Özetle sevgili Aşkın Nur Yengi, haksız yere linç edilenler kulübüne hoş geldin! Hiç üzülme, sosyal medyada yazılanları kaale bile alma. Çünkü doğruları söyledin. Türkiye'deki sağlık sisteminin pandemi sürecinde nasıl başarılı olduğunu sadece gurbetçiler değil, yabancılar bile görüp söylüyor. BBC gibi dünyaca ünlü kanallar bile bu başarıyla ilgili özel haber dosyaları hazırladılar.
Bu kitle özellikle Tuba'nın röportajlarını heyecanla bekliyor. Muhalif haber siteleri bile her pazartesi Günaydın'daki röportajdan alıntı yaparak tıklanma sayısını artırma telaşına giriyor. Onlara göre bu hükümetin yaptığı her şey yanlış! Bir sanatçı hükümetin doğru yaptığı bir işten bahsetti mi vay haline! Anında tüm nefretlerini o sanatçıya kusuyorlar. O sanatçıyı itibarsızlaştırmak için tweet atıyorlar ve bu yaptıklarına da muhalefet diyorlar iyi mi!
Şaşırdık mı? Hayır. Özellikle Sabah okurları bu duruma hiç şaşırmamıştır. Çünkü Tuba'ya konuşup linç yemeyen kalmadı!
Sosyal medyada 'Bu sabah kimi linç etsek?' diye güne başlayan bir kitle var.