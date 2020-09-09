Selena Gomez'den itiraf gibi sözler

28 yaşındaki Selena Gomez, ilişki hayatına açıklamalarda bulundu. Gomez, "Eski sevgililerimin hepsi deli olduğumu düşünüyor" dedi. Şarkıcı Selena Gomez, özel hayatı hakkında konuştu.
"Tecritte birini bulmak zor" diyen Selena Gomez, "Erkek arkadaş aradığıma dair söylediğim şeyleri yayımlamam gerçekten eğlenceli… ve 'Bunu kastetmemiştim' der gibi oluyorum. Erkekler çok uğraştırıcı" ifadelerini kullandı.
28 yaşındaki Gomez, eski ilişkilerine dair de konuştu. Gomez, "Tüm eski sevgililerim deli olduğumu düşünüyor. Ama umursamıyorum" sözlerini dile getirdi.
Gomez daha önce Justin Bieber, Orlando Bloom ve The Weeknd'le ilişki yaşamıştı. Şarkıcının son olarak One Direction grubunun üyesi Niall Horan'la birlikte olduğu ileri sürülmüş ancak bu iddialar yalanlanmıştı.