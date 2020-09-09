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'den itiraf gibi sözler

28 yaşındaki , ilişki hayatına açıklamalarda bulundu. Gomez, "Eski sevgililerimin hepsi deli olduğumu düşünüyor" dedi. Şarkıcı Selena Gomez, özel hayatı hakkında konuştu.

Giriş Tarihi: 9.9.2020 22:24 Son Güncelleme: 9.9.2020 22:25 ABONE OL
Selena Gomez'den itiraf gibi sözler

28 yaşındaki , ilişki hayatına açıklamalarda bulundu. Gomez, "Eski sevgililerimin hepsi deli olduğumu düşünüyor" dedi. Şarkıcı Selena Gomez, özel hayatı hakkında konuştu.

Selena Gomez'den itiraf gibi sözler

"Tecritte birini bulmak zor" diyen , "Erkek arkadaş aradığıma dair söylediğim şeyleri yayımlamam gerçekten eğlenceli… ve 'Bunu kastetmemiştim' der gibi oluyorum. Erkekler çok uğraştırıcı" ifadelerini kullandı.

Selena Gomez'den itiraf gibi sözler

28 yaşındaki Gomez, eski ilişkilerine dair de konuştu. Gomez, "Tüm eski sevgililerim deli olduğumu düşünüyor. Ama umursamıyorum" sözlerini dile getirdi.

Selena Gomez'den itiraf gibi sözler

Gomez daha önce Justin Bieber, Orlando Bloom ve The Weeknd'le ilişki yaşamıştı. Şarkıcının son olarak One Direction grubunun üyesi Niall Horan'la birlikte olduğu ileri sürülmüş ancak bu iddialar yalanlanmıştı.

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Selena Gomez'den itiraf gibi sözler
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