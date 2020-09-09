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hayatını kaybetti

Türk sinemasının emektar oyuncularından , Malatya’da çekimleri devam eden ‘Zalo’ isimli sinema filminin setinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ani vefatı filmin başrol oyuncusu Sermiyan Mityat başta olmak üzere set çalışanlarını yasa boğdu.

İHA
Giriş Tarihi: 9.9.2020 20:22 Son Güncelleme: 9.9.2020 20:23 ABONE OL
Usta oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti

Türk sinemasının emektar oyuncularından , Malatya'da çekimleri devam eden 'Zalo' isimli sinema filminin setinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ani vefatı filmin başrol oyuncusu Sermiyan Mityat başta olmak üzere set çalışanlarını yasa boğdu.

Usta oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çekimleri devam eden 'Zalo' adlı sinema filminde rol alan 64 yaşındaki , setteyken aniden rahatsızlandı. Set görevlileri tarafından hemen Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kumova'nın kalbi durunca hemen müdahale edildi.

Usta oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti

Kalbi tekrar çalıştırılan yoğun bakıma alındı ancak burada da tekrar kalbi durunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk tetkiklerde zatürreye bağlı solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği belirlenen Kumova'dan, Covid-19 testi için örnek alındığı da öğrenildi.

Usta oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti

BİRÇOK FİLMDE ROL ALDI

23 Mart 1956'da Bursa'da doğan Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu , uzun süre Bursa Devlet Tiyatrosunda sözleşmeli çalıştıktan sonra 2000 yılında İstanbul'a yerleşti. Bu tarihten itibaren film ve dizilerde oynayan Kumova, şimdiye kadar 100'e yakın film ve dizide rol aldı.

Usta oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti

SON FİLMİ 'ZALO' OLDU

Kumova son olarak Necati Aslan'ın senaristi ve yönetmeni olduğu 'Zalo' adlı sinema filminin de rol aldı. Çekimlerine Malatya'nın Yeşilyurt ve Arapgir ilçelerinde başlanılan sinema filminde başrollerini Sermiyan Midyat, Kıvanç Baran Aslan, Belma Memati, Aslı Balcı, Ersel Sibil, Sanem Seyhan gibi ünlü isimler paylaşıyor. 1933'te dönemin Malatya Valisinin 3 kişi tarafından soyulmasını konu alan filmin çekimlerine ise Kumova'nın ölümü nedeniyle bir süre ara verildi.

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Usta oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti
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