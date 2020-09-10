Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan oğlu Asil Aslan'ın yüzünü göstererek paylaşım yaptı!

Aslıhan Doğan ile 2018 yılında evlenen futbolcu Arda Turan, evlendikleri sene ilk çocukları Hamza Arda'yı kucağına almıştı. Şimdilerde ikinci kez baba olacak olan Turan, zaman zaman sosyal medya hesabına mutlu aile pozlarını paylaşırken bir yenisini daha dahil eden futbolcu, Asil Aslan üç aylık olunca ilk kez fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.