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'ın eşi oğlu Asil Aslan'ın yüzünü göstererek yaptı!

ile 2018 yılında evlenen futbolcu , evlendikleri sene ilk çocukları Hamza Arda'yı kucağına almıştı. Şimdilerde ikinci kez baba olacak olan Turan, zaman zaman hesabına mutlu aile pozlarını paylaşırken bir yenisini daha dahil eden futbolcu, Asil Aslan üç aylık olunca ilk kez fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Giriş Tarihi: 10.9.2020 02:18 ABONE OL
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan oğlu Asil Aslan'ın yüzünü göstererek paylaşım yaptı!

ile 2018 yılında evlenen futbolcu , evlendikleri sene ilk çocukları Hamza Arda'yı kucağına almıştı. Şimdilerde ikinci kez baba olacak olan Turan, zaman zaman hesabına mutlu aile pozlarını paylaşırken bir yenisini daha dahil eden futbolcu, Asil Aslan üç aylık olunca ilk kez fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan oğlu Asil Aslan'ın yüzünü göstererek paylaşım yaptı!

Galatasaray'a transfer olan ünlü futbolcu ile eşi Turan'ın ikinci oğulları Asil Aslan, Haziran'da dünyaya gelmişti.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan oğlu Asil Aslan'ın yüzünü göstererek paylaşım yaptı!

Bir süre oğullarının yüzünü göstermeyen Turan, Asil Aslan üç aylık olunca ilk kez fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan oğlu Asil Aslan'ın yüzünü göstererek paylaşım yaptı!

İŞTE ARDA TURAN'IN OĞLU ASİL ASLAN

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Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan oğlu Asil Aslan'ın yüzünü göstererek paylaşım yaptı!
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