Burak Yılmaz ile eşi İstem Atilla çiftin ayrılığı uzun sürmedi

Olaylı bir ayrılık süreci yaşayan futbolcu Burak Yılmaz ile İstem Atilla'nın barışma iddiaları doğrulandı. Çift birlikte çekilen yeni yıl fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı.
Fransa'nın Lille takımında oynayan ünlü futbolcu Burak Yılmaz, eşi İstem Atilla ile iki yıl önce boşanmıştı. Çiftin ayrılığı uzun sürmedi.
Yeniden bir araya gelen Yılmaz ile Atilla, şu sıralar çok mutlu. Kızları Nazlı, Derin ve eşiyle Fransa'ya giden Yılmaz, önceki akşam ailesiyle birlikte pozlar verip yeniden bir arada oldukları için "Çok şükür" dedi.