Haberler Günaydın Haberleri Burak Yılmaz ile eşi İstem Atilla çiftin ayrılığı uzun sürmedi

ile eşi çiftin ayrılığı uzun sürmedi

Olaylı bir ayrılık süreci yaşayan futbolcu ile 'nın barışma iddiaları doğrulandı. Çift birlikte çekilen yeni yıl fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı.

Giriş Tarihi: 10.9.2020 02:18 ABONE OL
Burak Yılmaz ile eşi İstem Atilla çiftin ayrılığı uzun sürmedi

Olaylı bir ayrılık süreci yaşayan futbolcu ile 'nın barışma iddiaları doğrulandı. Çift birlikte çekilen yeni yıl fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı.

Burak Yılmaz ile eşi İstem Atilla çiftin ayrılığı uzun sürmedi

Fransa'nın Lille takımında oynayan ünlü futbolcu , eşi ile iki yıl önce boşanmıştı. Çiftin ayrılığı uzun sürmedi.

Burak Yılmaz ile eşi İstem Atilla çiftin ayrılığı uzun sürmedi

Yeniden bir araya gelen Yılmaz ile Atilla, şu sıralar çok mutlu. Kızları Nazlı, Derin ve eşiyle Fransa'ya giden Yılmaz, önceki akşam ailesiyle birlikte pozlar verip yeniden bir arada oldukları için "Çok şükür" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Burak Yılmaz ile eşi İstem Atilla çiftin ayrılığı uzun sürmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA