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ile yeniden savcılıkta! ‘Sosyal medyada iftiraya maruz kalıyoruz’

Kıvanç- çifti geçtiğimiz günlerde Sinan A., isimli bir şahsın kendilerini rahatsız ettiklerini ileri sürerek şikayetçi olmuşlardı. Şikâyetin ardından çıkan haberlerle ilgili üzerinden Başak Tatlıtuğ’a yönelik hakaret içerikli sözler paylaşılınca çift tekrar savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu.

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Giriş Tarihi: 10.9.2020 10:47 Son Güncelleme: 10.9.2020 10:49 ABONE OL
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Tatlıtuğ yeniden savcılıkta! ‘Sosyal medyada iftiraya maruz kalıyoruz’

Kıvanç- çifti geçtiğimiz günlerde Sinan A., isimli bir şahsın kendilerini rahatsız ettiklerini ileri sürerek şikayetçi olmuşlardı. Şikâyet sonrası genç adamın ünlü çiftin peşini bırakmaması sebebiyle birde Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı aldırmışlardı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Tatlıtuğ yeniden savcılıkta! ‘Sosyal medyada iftiraya maruz kalıyoruz’

'İFTİRA ATTILAR ŞİKÂYETÇİYİZ'

Sinan A.'nın ünlü çiftin başına dert açması magazin gündemine bomba gibi düşmüş bu durum hesaplarına da yansımıştı. Instagram üzerinden magazin haberlerini paylaşan ve üzerine yorum yapan bir sayfada Kıvanç ve Başak çiftiyle ilgili haber yapan Günaydın'ın gazete sayfası paylaşılmış ve altına 'un Sinan A. ile bir ilişkisi olduğu yazıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Tatlıtuğ yeniden savcılıkta! ‘Sosyal medyada iftiraya maruz kalıyoruz’

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu yorumlar sonrası ve eşi savcılığa başvurarak Sinan A.'yı tanımadıklarını, söz konusu paylaşımlar nedeniyle itibarlarının zedelendiğini ileri sürerek şikâyetçi oldu. Şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Tatlıtuğ yeniden savcılıkta! ‘Sosyal medyada iftiraya maruz kalıyoruz’
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