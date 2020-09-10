Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı'nda Cüneyt Arkın sürprizi! Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman'daki hali heyecan yarattı...

İlk sezonunda reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'ın 'Yeni bir devlet' vurgusu yapılan fragmanı büyük beğeni topladı. Dizinin yeni sezon fragmanında Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit ve Emin Gürsoy da dikkatleri çekti. Peki Kuruluş Osman'a hangi oyuncular katıldı? Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman başlıyor?

"YENİ BİR DEVLET KURMA VAKTİ GELDİ"

Kuruluş Osman'ın yeni sezon tanıtım fragmanına "Vaktidir gayri, iz sürüp yol açıp devlet olma vaktidir" sözleri damga vuruyor. Kuruluş Osman'ın fragmanı sosyal medyada da beğeni topladı.