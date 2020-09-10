Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı'nda Cüneyt Arkın sürprizi! Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman'daki hali heyecan yarattı...

Atv'nin dev yapımı Kuruluş Osman'ın 2. sezon ilk fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman yeni sezonda kadrosuna kattığı usta isimlerle gümbür gümbür geliyor. Yayınlanan Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı'nda sürpriz isimler dikkat çekti.
İlk sezonunda reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'ın 'Yeni bir devlet' vurgusu yapılan fragmanı büyük beğeni topladı. Dizinin yeni sezon fragmanında Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit ve Emin Gürsoy da dikkatleri çekti. Peki Kuruluş Osman'a hangi oyuncular katıldı? Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman başlıyor?
"YENİ BİR DEVLET KURMA VAKTİ GELDİ"
Kuruluş Osman'ın yeni sezon tanıtım fragmanına "Vaktidir gayri, iz sürüp yol açıp devlet olma vaktidir" sözleri damga vuruyor. Kuruluş Osman'ın fragmanı sosyal medyada da beğeni topladı.
Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna dahil olan Cüneyt Arkın da fragmana damaga vuran isimlerden oldu. Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman'daki hali hayranlarını heyecanlandırdı.
İşte başrolünde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın 2. sezon ilk fragmanı ve Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman'daki rolü...
Usta oyuncu Cüneyt Arkın dizide Aksakallar'ın reisi rolünü canlandıracak. Türk sinemasının usta isimlerinden olan Tamer Yiğit de Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı.