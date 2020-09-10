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’e büyük şok! Hastalığını yaşadığı bir kazayla öğrendi…

evinde düşerek başından yaralandı. Güven’in hayatını değiştiren , büyük bir sağlık sorununun ortaya çıkmasına vesile oldu. Yaralanmanın ardından yapılan tetkiklerde Ozan Güven’in başındaki damarlardan birinde genişleme olduğu görüldü. Bunun üzerine hastanede tedavi altına alınan Ozan Güven'in genişleyen damarı geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonla tedavi edildi. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Ozan Güven, taburcu olduktan sonra dinlenmek için bir kaç günlüğüne Ege'ye gitti.

Giriş Tarihi: 10.9.2020 15:24 Son Güncelleme: 10.9.2020 15:28 ABONE OL
Ozan Güven’e büyük şok! Hastalığını yaşadığı bir kazayla öğrendi…

'in evinde düşerek başından yaralanması bir büyük sağlık sorunu olduğunun saptanmasına vesile oldu. Yaralanmanın ardından yapılan tetkiklerde Güven, başındaki damarlarından birinde genişleme olduğu görülmesi üzerine operasyon geçirdi.

Ozan Güven’e büyük şok! Hastalığını yaşadığı bir kazayla öğrendi…

Habertürk'ün haberine göre; 'in evinde düşerek başından yaralanması başındaki bir büyük sorunun ortaya çıkmasına vesile oldu. Eski sevgilisi 'u ettiği iddiası ile gündeme gelen Ozan Güven, bir büyük sorunla daha yüzleşmesini başından yaralanması engelledi. Ozan Güven, evinde geçirdiği kazayla başından yaralandı. Özel bir hastaneye giden Güven'e tetkikler yapıldıktan sonra başına 6 dikiş atıldı.

Ozan Güven’e büyük şok! Hastalığını yaşadığı bir kazayla öğrendi…

Hastanede ayakta tedavi görüp taburcu olduktan sonra tetkik sonuçlarında 'in başındaki damarlardan birinde eskiden beri var olan bir genişleme olduğu saptandı. Bunun üzerine hastanede tedavi altına alınan Güven'in genişleyen damarı geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonla tedavi edildi. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Ozan Güven, taburcu olduktan sonra dinlenmek için bir kaç günlüğüne Ege'ye gitti.

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Ozan Güven’e büyük şok! Hastalığını yaşadığı bir kazayla öğrendi…
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