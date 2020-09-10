Özgü Kaya: Komşumu hırsız sanmışım pardon

KAMERADAKİ GERÇEK



KAYA, yine de kimliği bilinmeyen şahıstan şikayetçi oldu. Olaydan bir gün sonra polis merkezine çağrılan Kaya, memurlarla birlikte kamera görüntülerini izleyince şoke oldu. Hırsız sanılan kişinin kendi evine giren komşu olduğu ortaya çıktı. Yanıldığını belirten oyuncu şikayetini geri aldı.