Özgü Kaya: Komşumu hırsız sanmışım pardon

Özgü Kaya, gece vakti evine girmeye çalışan bir hırsız olduğunu fark edip polis çağırmıştı. Yapılan incelemede hırsız sanılan şahsın kendi evinin kapısını açmaya çalışan komşu olduğu ortaya çıkınca ünlü oyuncu şikayetinden vazgeçti
Oyuncu Özgü Kaya, sabaha karşı oturduğu sitenin bahçesinden yüksek sesler duydu, ardından daire kapısının kilidiyle oynandığını fark etti.
Olayın şokuyla emniyeti arayan oyuncu, polis ekibini beklemeden evden kaçıp bir arkadaşının yanına gitti. Eve gelen polis memurları, yaptıkları incelemede daire kapısında herhangi bir zorlama izine rastlamadı.
KAMERADAKİ GERÇEK
KAYA, yine de kimliği bilinmeyen şahıstan şikayetçi oldu. Olaydan bir gün sonra polis merkezine çağrılan Kaya, memurlarla birlikte kamera görüntülerini izleyince şoke oldu. Hırsız sanılan kişinin kendi evine giren komşu olduğu ortaya çıktı. Yanıldığını belirten oyuncu şikayetini geri aldı.
Savcılık ise soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı.