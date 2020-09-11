6 aydır kayıp olan Sinem Ağrı’da bulundu

'EVLENDİRELİM'



8 Eylül Salı günü 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan aile, kızlarının Ağrı Doğubayazıt'ta olduğunu, internetten tanıştığı Mikail Akkuş (22) isimli şahıs tarafından kaçırıldığını söyledi. Sinem'in annesi Fatma Bilgin, "Mikail'in ailesine ulaştık 'Kızımızı geri gönderin' dedik, bize 'Evlendirelim, bu işi tatlıya bağlayalım' dediler. Biz kabul etmeyince 'Aşiretiz, bizden kızınızı alamazsınız' diyerek tehdit ettiler. Kızım birkaç defa beni arayıp 'Beni kurtar, bana şiddet uyguluyorlar, engelli diye dalga geçiyorlar, muska yapıyorlar. Polisi aradığımda beni komşularının evine saklıyorlar' dedi. Kızımı kurtarın" diyerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Önceki gün yaşanan bir gelişmeyle Sinem bulundu. 3G bağlantıyla canlı yayına katılan Sinem, kendi isteğiyle Ağrı'ya gittiğini söyledi. Mikail ise "Sinem'i 18 yaşında sanıyordum, bana öyle söyledi.