Bülent Ersoy'un Kuaförüm Sensin'e veda etmesinin nedeni koronavirüs mü? Bülent Ersoy korona virüs testini paylaştı...

Kuaförüm Sensin yarışmasındaki jüri koltuğuna veda eden Bülent Ersoy'un korona virüse yakalandığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Bülent Ersoy'un Kuaförüm Sensin yarışmasına veda etmesinin ardındaki sebebin koronavirüs olduğu iddia edilmişti.
Bülent Ersoy'dan sosyal medyada dolaşan 'Bülent Ersoy korona mı oldu?' haberlerine yönelik açıklama geldi.
Bülent Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile korona virüs testi yayınladı. Bülent Ersoy aynı zamanda Kuaförüm Sensin'den ayrılma sebebini de açıkladı.
Usta sanatçı ortaya çıkan iddiaları belgelerle yalanladı.
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI
3 aylık sözleşme imzaladığını ve verilen süre dolduğu için ayrılma kararını aldığı açıklayan Bülent Ersoy sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve şöyle dedi: "Bugün bazı basın müntesibi muhterem arkadaşlarımın hadiseleri çarpıtarak aslıyla müsemma olmayan bir sunumla siz muhterem takipçilerimi yanlış bilgilerle mücehhez bilgilendirmeye çalışmaları üzerine gördüğüm lüzum üzerine sağlıklı, sarih, net ve belgelerle tescilli bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum."