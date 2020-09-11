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'un 'e veda etmesinin nedeni mü? Bülent Ersoy testini paylaştı...

yarışmasındaki jüri koltuğuna veda eden 'un korona virüse yakalandığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Bülent Ersoy'un Kuaförüm Sensin yarışmasına veda etmesinin ardındaki sebebin olduğu iddia edilmişti. Bülent Ersoy'dan sosyal medyada dolaşan 'Bülent Ersoy korona mı oldu?' haberlerine yönelik açıklama geldi. Bülent Ersoy hesabından yaptığı paylaşım ile testini yayınladı. Bülent Ersoy aynı zamanda Kuaförüm Sensin'den ayrılma sebebini de açıkladı.

Giriş Tarihi: 11.9.2020 14:13 Son Güncelleme: 11.9.2020 14:26 ABONE OL
Bülent Ersoy'un Kuaförüm Sensin'e veda etmesinin nedeni koronavirüs mü? Bülent Ersoy korona virüs testini paylaştı...

yarışmasındaki jüri koltuğuna veda eden 'un korona virüse yakalandığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Bülent Ersoy'un Kuaförüm Sensin yarışmasına veda etmesinin ardındaki sebebin olduğu iddia edilmişti.

Bülent Ersoy'un Kuaförüm Sensin'e veda etmesinin nedeni koronavirüs mü? Bülent Ersoy korona virüs testini paylaştı...

'dan sosyal medyada dolaşan 'Bülent Ersoy korona mı oldu?' haberlerine yönelik açıklama geldi.

Bülent Ersoy'un Kuaförüm Sensin'e veda etmesinin nedeni koronavirüs mü? Bülent Ersoy korona virüs testini paylaştı...

hesabından yaptığı paylaşım ile testi yayınladı. Bülent Ersoy aynı zamanda 'den ayrılma sebebini de açıkladı.

Bülent Ersoy'un Kuaförüm Sensin'e veda etmesinin nedeni koronavirüs mü? Bülent Ersoy korona virüs testini paylaştı...

Usta sanatçı ortaya çıkan iddiaları belgelerle yalanladı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

3 aylık sözleşme imzaladığını ve verilen süre dolduğu için ayrılma kararını aldığı açıklayan hesabından açıklama yaptı ve şöyle dedi: "Bugün bazı basın müntesibi muhterem arkadaşlarımın hadiseleri çarpıtarak aslıyla müsemma olmayan bir sunumla siz muhterem takipçilerimi yanlış bilgilerle mücehhez bilgilendirmeye çalışmaları üzerine gördüğüm lüzum üzerine sağlıklı, sarih, net ve belgelerle tescilli bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum."

Bülent Ersoy'un Kuaförüm Sensin'e veda etmesinin nedeni koronavirüs mü? Bülent Ersoy korona virüs testini paylaştı...

'un ile yaptığı sözleşme.

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Bülent Ersoy'un Kuaförüm Sensin'e veda etmesinin nedeni koronavirüs mü? Bülent Ersoy korona virüs testini paylaştı...
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