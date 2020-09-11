Cüneyt Arkın'ın ilk kez boy gösterdiği tanıtım sosyal medyada gündem oldu! Kuruluş Osman gümbür gümbür geliyor

Kuruluş Osman'ın ikinci sezon ilk tanıtımı dün akşam yayınlandı. "Sır çözüldü, aşkın ateşi harlandı… Gelsin gayrı gelecek olanlar… Yol açanlar, iz sürenler, vaktidir gayrı; iz sürüp, yol açıp devlet olma vaktidir" sözleriyle yayınlanan tanıtım ortalığı salladı
Cüneyt Arkın'ın ilk kez boy gösterdiği tanıtım, sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden Kuruluş Osman hayranları on binlerce beğeni ve yorum yağdırdı.
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DAMGA VURAN SÖZLER
Kuruluş Osman'ın yeni sezon tanıtımına şu sözler damga vurdu: "Sır çözüldü, aşkın ateşi harlandı. Gelsin gayrı gelecek olanlar; hayal kurup pusadı kuşananlar, yol açıp töreyi yayacak olanlar, iz sürüp sancağı kaldıracak olanlar, hayal kuranlar... Yol açanlar, iz sürenler, vaktidir gayrı; iz sürüp, yol açıp devlet olma vaktidir!"
Tanıtımda Türk kültürünün güçlü simgeleri at, kurt ve şahinin yer alması dikkat çekti.