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'ın ilk kez boy gösterdiği tanıtım sosyal medyada gündem oldu! gümbür gümbür geliyor

'nin reyting rekorları kıran dizisi , gümbür gümbür geliyor! İlk sezonunun ardından kadrosuna kattığı isimlerle yeni sezona girecek olan dizinin ilk tanıtımında 'in yanı sıra, kadroya yeni katılan ve rol aldı. Tanıtımın sürpriz ismi ise usta oyuncu Tamer Yiğit oldu.

Giriş Tarihi: 11.9.2020 10:18 Son Güncelleme: 11.9.2020 10:33 ABONE OL
Cüneyt Arkın'ın ilk kez boy gösterdiği tanıtım sosyal medyada gündem oldu! Kuruluş Osman gümbür gümbür geliyor

'ın ikinci sezon ilk tanıtımı dün akşam yayınlandı. "Sır çözüldü, aşkın ateşi harlandı… Gelsin gayrı gelecek olanlar… Yol açanlar, iz sürenler, vaktidir gayrı; iz sürüp, yol açıp devlet olma vaktidir" sözleriyle yayınlanan tanıtım ortalığı salladı

Cüneyt Arkın'ın ilk kez boy gösterdiği tanıtım sosyal medyada gündem oldu! Kuruluş Osman gümbür gümbür geliyor

'ın ilk kez boy gösterdiği tanıtım, sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden hayranları on binlerce beğeni ve yorum yağdırdı.

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Cüneyt Arkın'ın ilk kez boy gösterdiği tanıtım sosyal medyada gündem oldu! Kuruluş Osman gümbür gümbür geliyor

DAMGA VURAN SÖZLER
'ın yeni sezon tanıtımına şu sözler damga vurdu: "Sır çözüldü, aşkın ateşi harlandı. Gelsin gayrı gelecek olanlar; hayal kurup pusadı kuşananlar, yol açıp töreyi yayacak olanlar, iz sürüp sancağı kaldıracak olanlar, hayal kuranlar... Yol açanlar, iz sürenler, vaktidir gayrı; iz sürüp, yol açıp devlet olma vaktidir!"

Cüneyt Arkın'ın ilk kez boy gösterdiği tanıtım sosyal medyada gündem oldu! Kuruluş Osman gümbür gümbür geliyor

Tanıtımda Türk kültürünün güçlü simgeleri at, kurt ve şahinin yer alması dikkat çekti.

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Cüneyt Arkın'ın ilk kez boy gösterdiği tanıtım sosyal medyada gündem oldu! Kuruluş Osman gümbür gümbür geliyor
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