Cüneyt Arkın'ın ilk kez boy gösterdiği tanıtım sosyal medyada gündem oldu! Kuruluş Osman gümbür gümbür geliyor

Cüneyt Arkın'ın ilk kez boy gösterdiği tanıtım, sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden Kuruluş Osman hayranları on binlerce beğeni ve yorum yağdırdı.

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman ikinci sezonuyla yakında atv'de! | Video