Defne Samyeli korkunç itirafı ile ağızları açık bıraktı! Defne Samyeli: "Çocukluğumda keşke ölse dediğim biri vardı ve..."

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korkunç itirafı ile ağızları açık bıraktı! Defne Samyeli: "Çocukluğumda keşke ölse dediğim biri vardı ve..."

Son dönemde gündemden düşmeyen isimlerden olan eski spiker yeni şarkıcı ve oyuncu katılığı bir programda yaptığı itiraflarla ağızları açık bıraktı. 'ın programına konuk olan Defne Samyeli'nin "Affetmeyeceğiniz biri var mı?" sorusuna verdiği cevap izleyenleri şoke etti. "Bir insan nasıl iz bırakmadan öldürülür diye araştırmıştım" diyen Defne Samyeli'nin hayatındaki bu kişinin kim olduğu merak konusu oldu. İşte Defne Samyeli'nin itirafları...

Giriş Tarihi: 11.9.2020 15:06 Son Güncelleme: 11.9.2020 15:23 ABONE OL
Defne Samyeli korkunç itirafı ile ağızları açık bıraktı! Defne Samyeli: Çocukluğumdan keşke ölse dediğim biri vardı ve...

Son dönemde gündemden düşmeyen isimlerden olan eski spiker yeni şarkıcı ve oyuncu katılığı bir programda yaptığı itiraflarla ağızları açık bıraktı.

Defne Samyeli korkunç itirafı ile ağızları açık bıraktı! Defne Samyeli: Çocukluğumdan keşke ölse dediğim biri vardı ve...

'ın programına konuk olan 'nin "Affetmeyeceğiniz biri var mı?" sorusuna verdiği cevap izleyenleri şoke etti. "Bir insan nasıl iz bırakmadan öldürülür diye araştırmıştım" diyen Defne Samyeli'nin hayatındaki bu kişinin kim olduğu merak konusu oldu. İşte Defne Samyeli'nin itirafları...

Defne Samyeli korkunç itirafı ile ağızları açık bıraktı! Defne Samyeli: Çocukluğumdan keşke ölse dediğim biri vardı ve...

"BİR İNSAN NASIL ÖLDÜRÜLÜR DİYE ARAŞTIRMA YAPTIM!"

Çağlayan'ın sorularına yanıt veren , "Affetmeyeceğiniz biri var mı?" sorusuna "Çocukluğumdan keşke ölse dediğim bir kişi vardı. Hatta sırf onun için hiç iz bırakmadan bir insan nasıl öldürülür diye araştırmıştım.

Defne Samyeli korkunç itirafı ile ağızları açık bıraktı! Defne Samyeli: Çocukluğumdan keşke ölse dediğim biri vardı ve...

Onun çok kötü biri olduğunu ve bu dünyada olmaması gerektiğini düşünmüştüm. Benim kendi çapımdaki adalet anlayışımdı o zaman… Demek ki hepimizin alt kimliklerinde öyle bir katil var.

Ama bunu hangi şartların ortaya çıkarabileceği gibi gerçeklikler var. Ergendim o zamanlar… Bunu düşündüm ama elbette uygulamadım. Onun dışında bu duyguyu öyle hissettiğim başka biri yok" yanıtını verdi. Samyeli'nin bu itirafı şaşkınlık yarattı.

Defne Samyeli korkunç itirafı ile ağızları açık bıraktı! Defne Samyeli: Çocukluğumdan keşke ölse dediğim biri vardı ve...

Defne Samyeli'nin itirafı hayranlarını şaşırttı! "Affetmeyeceğiniz biri var mı" sorusuna... | Video

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Defne Samyeli korkunç itirafı ile ağızları açık bıraktı! Defne Samyeli: "Çocukluğumda keşke ölse dediğim biri vardı ve..."
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