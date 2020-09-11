Defne Samyeli korkunç itirafı ile ağızları açık bıraktı! Defne Samyeli: "Çocukluğumda keşke ölse dediğim biri vardı ve..."

Onun çok kötü biri olduğunu ve bu dünyada olmaması gerektiğini düşünmüştüm. Benim kendi çapımdaki adalet anlayışımdı o zaman… Demek ki hepimizin alt kimliklerinde öyle bir katil var.

Ama bunu hangi şartların ortaya çıkarabileceği gibi gerçeklikler var. Ergendim o zamanlar… Bunu düşündüm ama elbette uygulamadım. Onun dışında bu duyguyu öyle hissettiğim başka biri yok" yanıtını verdi. Samyeli'nin bu itirafı şaşkınlık yarattı.