Survivor Ardahan gönlünü o yarışmacıya kaptırdı! Survivor Ardahan stil yarışmasının ünlü ismi ile aşk yaşıyor... İşte Survivor Ardahan'ın sevgilisi Tuğçe Ergişi...

Survivor 2020 yarışmacılarından Ardahan Uzkanbaş sevgilisi ile yaptığı paylaşım ile gündem oldu. Survivor Ardahan'ın paylaşımındaki güzel tanıdık bir isim çıktı. Survivor 2020 ile tanınan Sadık Ardahan Uzkanbaş, yarışma sonrası sosyal medya paylaşımları ve konuk olduğu programlarla gündeme sık sık geldi. Survivor'da sık sık kullandığı 'Babuş' kelimesiyle dikkatleri üzerine çeken Ardahan, sempatik tavırlarıyla da sevilen isimlerden biri haline gelmişti. Hayatında kimse olmayan Survivor Ardahan gönlünü o yarışmacıya kaptırdı.