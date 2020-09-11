Survivor Ardahan gönlünü o yarışmacıya kaptırdı! Survivor Ardahan stil yarışmasının ünlü ismi ile aşk yaşıyor... İşte Survivor Ardahan'ın sevgilisi Tuğçe Ergişi...

Survivor 2020 yarışmacılarından Ardahan Uzkanbaş sevgilisi ile yaptığı paylaşım ile gündem oldu. Survivor Ardahan'ın paylaşımındaki güzel tanıdık bir isim çıktı. Survivor 2020 ile tanınan Sadık Ardahan Uzkanbaş, yarışma sonrası sosyal medya paylaşımları ve konuk olduğu programlarla gündeme sık sık geldi. Survivor'da sık sık kullandığı 'Babuş' kelimesiyle dikkatleri üzerine çeken Ardahan, sempatik tavırlarıyla da sevilen isimlerden biri haline gelmişti. Hayatında kimse olmayan Survivor Ardahan gönlünü o yarışmacıya kaptırdı.
Survivor Ardahan'ın sevgilisi stil yarışmasıyla ünlenen ve geçirdiği estetik operasyonlarla dikkat çeken Tuğçe Ergişi çıktı.
Survivor Ardahan Kısmetse Olur'da ve Bu Tarz Benim'de yer alan Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı.
Survivor Ardahan ve Tuğçe Ergişi ilişkiye başladığını sosyal medya hesaplarından duyurdu! Tuğçe Ergişi paylaştığı hikayede "Durdum durdum en romantiğini buldum" ifadelerini kullandı.
TUĞÇE ERGİŞİ KİMDİR?
'Bu Tarz Benim' yarışmasıyla ünlenen Tuğçe Ergişi, Yılmaz Morgül'e olan benzerliğiyle sosyal medyada epey konuşulmuştu.
Tuğçe Ergişi, 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro bölümünden mezun olan Tuğçe Ergişi aynı zamanda modellik yapıyor. 2014 yılında sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği, jüri üyeliğini Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, İvana Sert ve Uğurkan Erez'in yaptığı "Bu Tarz Benim" adlı yarışmayla adından söz ettirdi.
26 Aralık 2016 tarihinde yayınlanan sunuculuğunu Seda Akgül'ün yaptığı "Kısmetse Olur" programına dahil oldu. Şimdilerde modellik yapan yarışmacının estetikle değişimi de bir dönem gündeme damga vurmuştu.