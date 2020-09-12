Haberler Günaydın Haberleri Barış Arduç’tan çocuk açıklaması! Gupse Özay’la evli olan Barış Arduç: Çocuk istiyoruz ve niyetimiz de var

’tan çocuk açıklaması! ’la evli olan Barış Arduç: Çocuk istiyoruz ve niyetimiz de var

İzmir’in Çeşme ilçesinde evlenen ve çiftinin evliliği hamilelik iddialarıyla çalkalanıyordu. Geçtiğimiz günlerde Etiler’de görüntülenen ünlü oyuncu muhabirlerin sorularını yanıtladı. Gupse Özay’la alakalı çıkan hamilelik iddialarına açıklık getiren Arduç "Bu tarz haberler beklediğimiz şeylerdi. Biz çocuk çok istiyoruz ve niyetimiz de var. Olursa, böyle bir haberi keyifle paylaşırız. Şu an öyle bir durum yok" dedi. İşte Barış Arduç’tan çocuk açıklaması ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 12.9.2020 13:04 Son Güncelleme: 12.9.2020 13:12 ABONE OL
Barış Arduç’tan çocuk açıklaması! Gupse Özay’la evli olan Barış Arduç: Çocuk istiyoruz ve niyetimiz de var

Yaklaşık 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ve 'ın ilişkisi tüm hızıyla sürüyor. Evlendikten kısa süre sonra Gupse Özay'ın hamile olduğu söylentileri magazin gündeminde yer bulmuştu. En son magazin muhabirlerinin kendisine yöneltilen sorularına yanıt veren Arduç Gupse Özay'ın hamilelik haberleriyle alakalı açıklamalarda bulundu.

BARIŞ ARDUÇ'TAN ÇOCUK AÇIKLAMASI!

Barış Arduç, önceki gün Etiler trafiğinde görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Arduç çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Barış Arduç'un çocuk açıklaması…

Barış Arduç’tan çocuk açıklaması! Gupse Özay’la evli olan Barış Arduç: Çocuk istiyoruz ve niyetimiz de var

"TATİL BİTTİ, İŞE DÖNDÜK"

"Tatil bitti, işe döndük" diyen oyuncu , "Evliliğimiz çok iyi gidiyor. 6-7 senelik birlikteliğimiz var. Zaten evli gibiydik. Yüzük takmak bizim de çok istediğimiz bir şeydi. Yüzük takmayı da sevdim biraz. Dediğim gibi hayatı paylaşmaya başlıyor olsak, sürprizleri olabilirdi ama biz yedinci yıla gireceğiz hayatı paylaşıyoruz, bir sürprizimiz yok birbirimize karşı, huyumuzu suyumuzu biliyoruz" diye konuştu.

Barış Arduç’tan çocuk açıklaması! Gupse Özay’la evli olan Barış Arduç: Çocuk istiyoruz ve niyetimiz de var

"ENERJİMİZ OLURSA YAPARIZ"

Sade bir düğün yaptıkları hatırlatılan Arduç, "O dönem öyle bir niyetimiz vardı. Aile büyükleri de gelemiyor diye konuşmuştuk, sanki her şey normalleşince bir düğün falan yapılır mı diye, zaman da geçtikçe o topa bir daha girilir mi, bir sürü insan başka bir organizsyon başka bir yorgunluk, tamamen enerjimizle alakalı enerjimiz olursa yaparız" dedi.

Barış Arduç’tan çocuk açıklaması! Gupse Özay’la evli olan Barış Arduç: Çocuk istiyoruz ve niyetimiz de var

'ın hamile olduğu haberleriyle alakalı konuşan oyuncu, "Bu tarz haberler beklediğimiz şeylerdi. Biz çocuk çok istiyoruz ve niyetimiz de var. Olursa, böyle bir haberi keyifle paylaşırız. Şu an öyle bir durum yok" şeklinde cevapladı. Eşi Gupse Özay'la pandemi sürecini evlerinde geçirdiğini söyleyen Arduç, "Gupse yazarak geçiriyor, evde" dedi. (Cadde)

ARKADAŞINA GÖNDER
Barış Arduç’tan çocuk açıklaması! Gupse Özay’la evli olan Barış Arduç: Çocuk istiyoruz ve niyetimiz de var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA