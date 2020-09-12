Haberler Günaydın Haberleri Demet Akalın'ın yüreğini ağzına getiren kaza! Demet Akalın'ın kızı Hira'nın üzerine cam düştü! Demet Akalın o görüntüyü paylaştı ve...

'ın yüreğini ağzına getiren ! 'nın üzerine ! Demet Akalın o görüntüyü paylaştı ve...

Şarkıcı 'ı korkutan ! Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile başlarına gelen feci kazayı açıkladı. evlerinde oldukça ciddi bir kaza atlattı. Kış bahçelerinin camı üzerine düşen Demet Akalın'ın kızı Hira herkesi korkuttu. Demet Akalın'ın kızı Hira'nın üstüne düşen kış bahçesi camı sonrası kazayı ufak sıyırıklarla atlatması derin bir nefes aldırdı. Demet Akalın Instagram hesabından paylaştığı görüntüye "Bir ufak çizikle kurtulması bugün sevindirdiğim kız çocukları. Başka bir açıklaması yok! Allah korudu… Dualarınızı eksik etmeyin…" notunu yazdı.

Giriş Tarihi: 12.9.2020 08:17 Son Güncelleme: 12.9.2020 08:30 ABONE OL
Demet Akalın'ın yüreğini ağzına getiren kaza! Demet Akalın'ın kızı Hira'nın üzerine cam düştü! Demet Akalın o görüntüyü paylaştı ve...

Şarkıcı 'ı korkutan ! Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile başlarına gelen feci kazayı açıkladı. evlerinde oldukça ciddi bir kaza atlattı.

Demet Akalın'ın yüreğini ağzına getiren kaza! Demet Akalın'ın kızı Hira'nın üzerine cam düştü! Demet Akalın o görüntüyü paylaştı ve...

Kış bahçelerinin camı üzerine düşen 'ın kızı Hira herkesi korkuttu.

Demet Akalın'ın yüreğini ağzına getiren kaza! Demet Akalın'ın kızı Hira'nın üzerine cam düştü! Demet Akalın o görüntüyü paylaştı ve...

'ın kızı Hira'nın üstüne düşen kış bahçesi camı sonrası kazayı ufak sıyırıklarla atlatması derin bir nefes aldırdı.

Demet Akalın'ın yüreğini ağzına getiren kaza! Demet Akalın'ın kızı Hira'nın üzerine cam düştü! Demet Akalın o görüntüyü paylaştı ve...

Instagram hesabından paylaştığı görüntüye "Akşam akşam Hira'nın üstüne düşen kış bahçesi camı! Bir ufak çizikle kurtulması bugün sevindirdiğim kız çocukları. Başka bir açıklaması yok! Allah korudu… Dualarınızı eksik etmeyin…" notunu yazdı.

Demet Akalın'ın yüreğini ağzına getiren kaza! Demet Akalın'ın kızı Hira'nın üzerine cam düştü! Demet Akalın o görüntüyü paylaştı ve...

'ın Okan Kurt ile evliliğinden olan kızı Hira 6 yaşında.

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Demet Akalın'ın yüreğini ağzına getiren kaza! Demet Akalın'ın kızı Hira'nın üzerine cam düştü! Demet Akalın o görüntüyü paylaştı ve...
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