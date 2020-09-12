Demet Akalın'ın yüreğini ağzına getiren kaza! Demet Akalın'ın kızı Hira'nın üzerine cam düştü! Demet Akalın o görüntüyü paylaştı ve...

Şarkıcı Demet Akalın'ı korkutan kaza! Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile başlarına gelen feci kazayı açıkladı. Demet Akalın'ın kızı Hira evlerinde oldukça ciddi bir kaza atlattı.
Demet Akalın'ın kızı Hira'nın üstüne düşen kış bahçesi camı sonrası kazayı ufak sıyırıklarla atlatması derin bir nefes aldırdı.
Demet Akalın Instagram hesabından paylaştığı görüntüye "Akşam akşam Hira'nın üstüne düşen kış bahçesi camı! Bir ufak çizikle kurtulması bugün sevindirdiğim kız çocukları. Başka bir açıklaması yok! Allah korudu… Dualarınızı eksik etmeyin…" notunu yazdı.