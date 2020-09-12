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yine yaptı yapacağını! Fahriye Evcen'in ateş efektli paylaşımında sürprizi!

Güzel oyuncu Instagram'ın efektli paylaşımlarını çok sevdi. Hayranlarına sürpriz paylaşımlarda bulunan ile yine gönülleri fethetti. Fahriye Evcen'in paylaşımında eşi de poz verdi. Mutlu bir evlilik yürüten çifti efektli pozları ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. hayranlarından beğeni topladı. İşte Fahriye Evcen'in "Onu da alet ettim..." notunu düştüğü son paylaşımı...

Giriş Tarihi: 12.9.2020 10:46 Son Güncelleme: 12.9.2020 10:59 ABONE OL
Fahriye Evcen yine yaptı yapacağını! Fahriye Evcen'in ateş efektli paylaşımında Burak Özçivit sürprizi!

Güzel oyuncu Instagram'ın efektli paylaşımlarını çok sevdi. Hayranlarına sürpriz paylaşımlarda bulunan ile yine gönülleri fethetti.

Fahriye Evcen yine yaptı yapacağını! Fahriye Evcen'in ateş efektli paylaşımında Burak Özçivit sürprizi!

3 yıl önce dünyaevine giren oyuncu çift ile , geçen yıl ilk oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı. Anne olduktan sonra ekranlara ara veren Evcen, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Fahriye Evcen yine yaptı yapacağını! Fahriye Evcen'in ateş efektli paylaşımında Burak Özçivit sürprizi!

Güzel oyuncu , eşi ile birlikte çekildiği karelerini sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. Bunlara bir yenisini daha ekleyen Evcen, bu kez de eşi birlikte çekilmiş eğlenceli karesini paylaştı.

Fahriye Evcen yine yaptı yapacağını! Fahriye Evcen'in ateş efektli paylaşımında Burak Özçivit sürprizi!

'in paylaşımında eşi de poz verdi. hayranlarından büyük beğeni topladı. Alevli filtre ile çekilmiş pozlarını paylaşan Evcen, üzerine şu notu düştü: "Onu da alet ettim…"

Fahriye Evcen yine yaptı yapacağını! Fahriye Evcen'in ateş efektli paylaşımında Burak Özçivit sürprizi!

daha önce de eşi 'in kolları arasında bu pozu paylaşmıştı.

Fahriye Evcen yine yaptı yapacağını! Fahriye Evcen'in ateş efektli paylaşımında Burak Özçivit sürprizi!

Efektli paylaşımlarıyla dikkat çeken 'in tatil paylaşımları da çok konuşulmuştu...

Fahriye Evcen yine yaptı yapacağını! Fahriye Evcen'in ateş efektli paylaşımında Burak Özçivit sürprizi!

İşte 'in güneşlenirken paylaştığı o pozlar...

Fahriye Evcen yine yaptı yapacağını! Fahriye Evcen'in ateş efektli paylaşımında Burak Özçivit sürprizi!

'in bu pozu oldukça ses getirmişti...

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Fahriye Evcen yine yaptı yapacağını! Fahriye Evcen'in ateş efektli paylaşımında Burak Özçivit sürprizi!
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