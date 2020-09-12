Fahriye Evcen yine yaptı yapacağını! Fahriye Evcen'in ateş efektli paylaşımında Burak Özçivit sürprizi!

Güzel oyuncu Fahriye Evcen Instagram'ın efektli paylaşımlarını çok sevdi. Hayranlarına sürpriz paylaşımlarda bulunan Fahriye Evcen son paylaşımı ile yine gönülleri fethetti.
3 yıl önce dünyaevine giren oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, geçen yıl ilk oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı. Anne olduktan sonra ekranlara ara veren Evcen, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
Güzel oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile birlikte çekildiği karelerini sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. Bunlara bir yenisini daha ekleyen Evcen, bu kez de eşi birlikte çekilmiş eğlenceli karesini paylaştı.
Fahriye Evcen'in alev efektli paylaşımında eşi Burak Özçivit de poz verdi. Fahriye Evcen'in efektli paylaşımı hayranlarından büyük beğeni topladı. Alevli filtre ile çekilmiş pozlarını paylaşan Evcen, üzerine şu notu düştü: "Onu da alet ettim…"