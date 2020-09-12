Fahriye Evcen yine yaptı yapacağını! Fahriye Evcen'in ateş efektli paylaşımında Burak Özçivit sürprizi!

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile birlikte çekildiği karelerini sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. Bunlara bir yenisini daha ekleyen Evcen, bu kez de eşi birlikte çekilmiş eğlenceli karesini paylaştı.