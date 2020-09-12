Gökhan Özen'e eski eşinden şok! Gökhan Özen'in eski eşi Selen Sevigen şikaytçi oldu!

Şarkıcı Gökhan Özen ile eski eşi Selen Sevigen davalık oldu. Selen Sevigen, 4 yıl önce boşandığı eşi Gökhan Özen'in vakitli vakitsiz evlerine girip çıktığını ve çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediğini belirtip şikayetçi oldu.