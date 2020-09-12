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'e eski eşinden şok! Gökhan Özen'in eski eşi şikaytçi oldu!

Şarkıcı ile eski eşi davalık oldu. Selen Sevigen, 4 yıl önce boşandığı eşi Gökhan Özen'in vakitli vakitsiz evlerine girip çıktığını ve çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediğini belirtip şikayetçi oldu. Selen Sevigen, eski eşinin sürekli tartışma çıkardığını da belirtti.

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Giriş Tarihi: 12.9.2020 08:59 Son Güncelleme: 12.9.2020 09:10 ABONE OL
Gökhan Özen'e eski eşinden şok! Gökhan Özen'in eski eşi Selen Sevigen şikaytçi oldu!

Şarkıcı ile eski eşi davalık oldu. Selen Sevigen, 4 yıl önce boşandığı eşi Gökhan Özen'in vakitli vakitsiz evlerine girip çıktığını ve çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediğini belirtip şikayetçi oldu.

Gökhan Özen'e eski eşinden şok! Gökhan Özen'in eski eşi Selen Sevigen şikaytçi oldu!

, eski eşinin sürekli tartışma çıkardığını da belirtti.

Gökhan Özen'e eski eşinden şok! Gökhan Özen'in eski eşi Selen Sevigen şikaytçi oldu!

YENİ DÜZENLEME İSTEDİ

'in öfkesini kontrol edemediğini, çocukların önünde kavga çıkartıp tehditler savurduğunu anlatan , korunma ve uzaklaştırma talep etti.

Gökhan Özen'e eski eşinden şok! Gökhan Özen'in eski eşi Selen Sevigen şikaytçi oldu!

Şarkıcının çocuklarının nafakalarını da ödemediğini ekleyen , iki kızı ile baba arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesini istedi.

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Gökhan Özen'e eski eşinden şok! Gökhan Özen'in eski eşi Selen Sevigen şikaytçi oldu!
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