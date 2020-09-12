Gökhan Özen'e eski eşinden şok! Gökhan Özen'in eski eşi Selen Sevigen şikaytçi oldu!

Şarkıcı Gökhan Özen ile eski eşi Selen Sevigen davalık oldu. Selen Sevigen, 4 yıl önce boşandığı eşi Gökhan Özen'in vakitli vakitsiz evlerine girip çıktığını ve çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediğini belirtip şikayetçi oldu.
YENİ DÜZENLEME İSTEDİ
Gökhan Özen'in öfkesini kontrol edemediğini, çocukların önünde kavga çıkartıp tehditler savurduğunu anlatan Selen Sevigen, korunma ve uzaklaştırma talep etti.
Şarkıcının çocuklarının nafakalarını da ödemediğini ekleyen Selen Sevigen, iki kızı ile baba arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesini istedi.