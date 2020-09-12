Güzel oyuncu Ece Uslu ölümden dönmüş... Ece Uslu "O acıyı asla unutamam... Ayaklarım kesilebilirdi..."

"Aslında bana o an yapılan çok yanlış bir şeymiş. Çok soğuktan birden sıcağa soktuklarında insan ölebilirmiş. Buz parçalarıyla ayaklarımı ovmam gerekirmiş.Tabii o an böyle bir şey aklına gelmiyor insanın. Hayatımda böyle bir acı yaşamadım. Resmen ölümden döndüm. Neyse ki bir şey olmadı. Ama şimdi ne zaman kar yağsa hep o gün aklıma gelir. Üzerinden 29 sene geçti ama hâlâ o acıyı unutamadım."