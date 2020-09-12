1956 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Halil Kumova'nın ani ölümü sanat camiasını derinden etkilemiş ve sevenlerini yasa boğmuştu. Yüzlerce film ve dizide rol alan usta oyuncunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenilince bu yönde araştırmalar da arttı. Peki; Halil Kumova ne zaman öldü? Corona virüsü testi pozitif çıkan Halil Kumova kaç yaşındaydı, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Halil Kumova'nın koronavirüs testi pozitif çıkınca araştırmalar da arttı.
İşte detayları ile Halil Kumova...
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Halil Kumova, 23 Mart 1956 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Uzun süre Bursa Devlet Tiyatrosunda sözleşmeli çalıştıktan sonra 2000 yılında İstanbul'a yerleşti. Bu tarihten itibaren film ve dizilerde oynadı. Ölümüne kadar 100'e yakın film ve dizide rol aldı.
HALİL KUMOVA'NIN ÖLÜM NEDENİ
Zalo filminin çekimi için Malatya'da olan 64 yaşındaki usta oyuncu Halil Kumova, 10 Eylül 2020'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncu, ağır zatureye bağlı solunum yetmezliği ile hayatını kaybetti. Kumova'nın ölümünün ardından sonuçları belli olan Covid-19 testi pozitif çıktı.
HALİL KUMOVA'NIN YER ALDIĞI DİZİLER
Payitaht Abdülhamid (2 Sezon, Mehmet Memduh Paşa, 2017)
Kalbimdeki Deniz (2. Sezon, Konuk oyuncu, 2017)
Aile İşi (Konuk oyuncu, 2016)
Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Şeyhülislâm Esad Efendi, 2015)
Asla Vazgeçmem (2 Sezon Adil Baba, 2015-2016)
Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (İlyas Ata, 2015)
Hayat Benim (4. Sezon, İskender, 2016)
Not Defteri (Nusret, 2014)
Küçük Kıyamet (Baba, 2014)
Karagül (Sadık Ağa, 2013)
Galip Derviş (2. Sezon, Civan Çakırcalı, 2013)
Aşkın Bedeli (2., 3. Sezon, 2014-2015)
Adını Kalbime Yazdım (Süleyman Ağa, 2013)
Karadayı (3 Sezon, Deli Faruk'un Adamı, 2012-2014)
Umutsuz Ev Kadınları (2., 3. Sezon, 2012-2013)
Kırık Zeytin Dalı (Baba, TV Filmi 2010)
Aşk ve Ceza (2. Sezon, Ahmet Moran, 2011)
Ömre Bedel (Akif, 2009)
Geniş Aile (3. Sezon, Alemdar, 2011)
Emret Komutanım (Konuk oyuncu, 2008)
Adanalı (Konuk Oyuncu, 2008)
Tek Türkiye (Halil, 2007)
Arka Sokaklar (Abbas, Konuk Oyuncu, 2006, 2010)
Kırık Kanatlar (Konuk Oyuncu, 2005)
Gümüş (Konuk Oyuncu, 2005)
Son Yaprak (Yaver, 2004)
Büyük Buluşma (Konuk Oyuncu, 2004)
Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu, 2004-2005)
Anlatsam Roman Olur (Baba, 2004)
Lahmacun ve Pizza (Konuk Oyuncu, 2002)
Gülbeyaz (Konuk Oyuncu, 2002)
En Son Babalar Duyar (Konuk Oyuncu, 2002)
Yılan Hikayesi (Milli Piyangocu, 1999)
Çiçek Taksi (Konuk Oyuncu, 1995)
Şehnaz Tango (Yardımcı Oyuncu, 1994)
Gerçek Kesit (1993)
Bizim Mahalle (Konuk Oyuncu, 1993)