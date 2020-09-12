Halil Kumova ne zaman öldü? Corona virüsü testi pozitif çıkan Halil Kumova kaç yaşındaydı, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Halil Kumova, 23 Mart 1956 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Uzun süre Bursa Devlet Tiyatrosunda sözleşmeli çalıştıktan sonra 2000 yılında İstanbul'a yerleşti. Bu tarihten itibaren film ve dizilerde oynadı. Ölümüne kadar 100'e yakın film ve dizide rol aldı.

HALİL KUMOVA'NIN ÖLÜM NEDENİ

Zalo filminin çekimi için Malatya'da olan 64 yaşındaki usta oyuncu Halil Kumova, 10 Eylül 2020'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncu, ağır zatureye bağlı solunum yetmezliği ile hayatını kaybetti. Kumova'nın ölümünün ardından sonuçları belli olan Covid-19 testi pozitif çıktı.