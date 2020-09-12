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ne zaman öldü? Corona virüsü testi pozitif çıkan Halil Kumova kaç yaşındaydı, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Ünlü sinema oyuncusu 'nın ölümü sevenleri ve ailesini yasa boğmuş, sanat camiasında uzun bir süre konuşulmuştu. Zalo isimli sinema filmi oyuncularından olan usta oyunun ani ölümü sanat camiasını derinden yaralamıştı. Edinilen son dakika bilgisine göre; Halil Kumova'nın corona virüsü testi pozitif çıktı. Peki; Halil Kumova kaç yaşındaydı, ne zaman öldü, hangi filmlerde ve dizilerde rol aldı? İşte tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 12.9.2020 14:11 Son Güncelleme: 12.9.2020 14:13 ABONE OL
Halil Kumova ne zaman öldü? Corona virüsü testi pozitif çıkan Halil Kumova kaç yaşındaydı, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

1956 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen 'nın ani ölümü sanat camiasını derinden etkilemiş ve sevenlerini yasa boğmuştu. Yüzlerce film ve dizide rol alan usta oyuncunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenilince bu yönde araştırmalar da arttı. Peki; Halil Kumova ne zaman öldü? Corona virüsü testi pozitif çıkan Halil Kumova kaç yaşındaydı, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

HALİL KUMOVA'NIN COVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI!

Halil Kumova'nın koronavirüs testi pozitif çıkınca araştırmalar da arttı.

İşte detayları ile Halil Kumova...

Halil Kumova ne zaman öldü? Corona virüsü testi pozitif çıkan Halil Kumova kaç yaşındaydı, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu , 23 Mart 1956 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Uzun süre Bursa Devlet Tiyatrosunda sözleşmeli çalıştıktan sonra 2000 yılında İstanbul'a yerleşti. Bu tarihten itibaren film ve dizilerde oynadı. Ölümüne kadar 100'e yakın film ve dizide rol aldı.

HALİL KUMOVA'NIN ÖLÜM NEDENİ

Zalo filminin çekimi için Malatya'da olan 64 yaşındaki usta oyuncu Halil Kumova, 10 Eylül 2020'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncu, ağır zatureye bağlı solunum yetmezliği ile hayatını kaybetti. Kumova'nın ölümünün ardından sonuçları belli olan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Halil Kumova ne zaman öldü? Corona virüsü testi pozitif çıkan Halil Kumova kaç yaşındaydı, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

HALİL KUMOVA'NIN YER ALDIĞI DİZİLER

Payitaht Abdülhamid (2 Sezon, Mehmet Memduh Paşa, 2017)

Kalbimdeki Deniz (2. Sezon, Konuk oyuncu, 2017)

Aile İşi (Konuk oyuncu, 2016)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Şeyhülislâm Esad Efendi, 2015)

Asla Vazgeçmem (2 Sezon Adil Baba, 2015-2016)

Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (İlyas Ata, 2015)

Hayat Benim (4. Sezon, İskender, 2016)

Not Defteri (Nusret, 2014)

Küçük Kıyamet (Baba, 2014)

Karagül (Sadık Ağa, 2013)

Galip Derviş (2. Sezon, Civan Çakırcalı, 2013)

Aşkın Bedeli (2., 3. Sezon, 2014-2015)

Adını Kalbime Yazdım (Süleyman Ağa, 2013)

Karadayı (3 Sezon, Deli Faruk'un Adamı, 2012-2014)

Umutsuz Ev Kadınları (2., 3. Sezon, 2012-2013)

Kırık Zeytin Dalı (Baba, TV Filmi 2010)

Aşk ve Ceza (2. Sezon, Ahmet Moran, 2011)

Ömre Bedel (Akif, 2009)

Geniş Aile (3. Sezon, Alemdar, 2011)

Emret Komutanım (Konuk oyuncu, 2008)

Adanalı (Konuk Oyuncu, 2008)

Tek Türkiye (Halil, 2007)

Arka Sokaklar (Abbas, Konuk Oyuncu, 2006, 2010)

Kırık Kanatlar (Konuk Oyuncu, 2005)

Gümüş (Konuk Oyuncu, 2005)

Son Yaprak (Yaver, 2004)

Büyük Buluşma (Konuk Oyuncu, 2004)

Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu, 2004-2005)

Anlatsam Roman Olur (Baba, 2004)
Lahmacun ve Pizza (Konuk Oyuncu, 2002)

Gülbeyaz (Konuk Oyuncu, 2002)

En Son Babalar Duyar (Konuk Oyuncu, 2002)

Yılan Hikayesi (Milli Piyangocu, 1999)

Çiçek Taksi (Konuk Oyuncu, 1995)

Şehnaz Tango (Yardımcı Oyuncu, 1994)

Gerçek Kesit (1993)

Bizim Mahalle (Konuk Oyuncu, 1993)

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Halil Kumova ne zaman öldü? Corona virüsü testi pozitif çıkan Halil Kumova kaç yaşındaydı, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
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