Müge Anlı fırtınası dinmiyor

Program, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 4.96 izlenme oranı ve yüzde 31.09 izlenme payı alarak ikinci, AB Sosyal Statü'de yüzde 3.65 izlenme oranı ve yüzde 25.50 izlenme payıyla dördüncü, 20+ABC1 kategorisinde ise yüzde 4.73 izlenme oranı yüzde 32.34 izlenme payıyla ikinci olarak yine fırtınalar estirdi. Programın önceki günkü yayınında, altı aydır ailesi tarafından aranan Sinem Esma'nın Ağrı'da bulunması ve Haziran'da evinde ölü bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili sır perdesi ekrana taşındı.