Müge Anlı fırtınası dinmiyor

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın sunduğu program, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde 100 program arasında rakiplerini ve birçok primetime programını geride bıraktı.
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın sunduğu program, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde 100 program arasında rakiplerini ve birçok primetime programını geride bıraktı.
Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Müge Anlı ile Tatlı Sert, en yüksek izlenme payı alan yapım olmanın yanı sıra Tüm Kişiler'de ve 20+ABC1 kategorilerinde ikinci sıraya yerleşti.
Program, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 4.96 izlenme oranı ve yüzde 31.09 izlenme payı alarak ikinci, AB Sosyal Statü'de yüzde 3.65 izlenme oranı ve yüzde 25.50 izlenme payıyla dördüncü, 20+ABC1 kategorisinde ise yüzde 4.73 izlenme oranı yüzde 32.34 izlenme payıyla ikinci olarak yine fırtınalar estirdi. Programın önceki günkü yayınında, altı aydır ailesi tarafından aranan Sinem Esma'nın Ağrı'da bulunması ve Haziran'da evinde ölü bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili sır perdesi ekrana taşındı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, altı aydır ailesi tarafından arana Sinem Esma'nın Ağrı'da bulunması ve Haziran'da evinde ölü bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü ile ilgili olaylar ekrana taşındı.