Haberler Günaydın Haberleri Şarkıcı Gökhan Özen ile eski eşi Selen Sevigen davalık oldu

Şarkıcı ile eski eşi

Şarkıcı ile eski eşi . Sevigen, Özen'in vakitli vakitsiz evlerine girip çıktığını ve çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediğini belirtip şikayetçi oldu. Sevigen, eski eşinin sürekli tartışma çıkardığını da belirtti.

ALİ OKTAY ALİ OKTAY
Giriş Tarihi: 12.9.2020 01:59 ABONE OL
Şarkıcı Gökhan Özen ile eski eşi Selen Sevigen davalık oldu

Şarkıcı ile eski eşi . Sevigen, Özen'in vakitli vakitsiz evlerine girip çıktığını ve çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediğini belirtip şikayetçi oldu. Sevigen, eski eşinin sürekli tartışma çıkardığını da belirtti.

Şarkıcı Gökhan Özen ile eski eşi Selen Sevigen davalık oldu

YENİ DÜZENLEME İSTEDİ

Özen'in öfkesini kontrol edemediğini, çocukların önünde kavga çıkartıp tehditler savurduğunu anlatan Sevigen, korunma ve uzaklaştırma talep etti.

Şarkıcı Gökhan Özen ile eski eşi Selen Sevigen davalık oldu

Şarkıcının çocuklarının nafakalarını da ödemediğini ekleyen Sevigen, iki kızı ile baba arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesini istedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şarkıcı Gökhan Özen ile eski eşi Selen Sevigen davalık oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA