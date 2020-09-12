Şarkıcı Gökhan Özen ile eski eşi Selen Sevigen davalık oldu. Sevigen, Özen'in vakitli vakitsiz evlerine girip çıktığını ve çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediğini belirtip şikayetçi oldu. Sevigen, eski eşinin sürekli tartışma çıkardığını da belirtti.
YENİ DÜZENLEME İSTEDİ
Özen'in öfkesini kontrol edemediğini, çocukların önünde kavga çıkartıp tehditler savurduğunu anlatan Sevigen, korunma ve uzaklaştırma talep etti.
Şarkıcının çocuklarının nafakalarını da ödemediğini ekleyen Sevigen, iki kızı ile baba arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesini istedi.