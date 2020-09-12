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yine yalanladı! Şeyma Subaşı'ndan ayaküstü açıklama... Şeyma Subaşı ile arasında ne yaşanıyor?

İtalyan sevgilisi 'dan ayrıldıktan sonra adı son olarak ile anılan 'ndan açıklama geldi. Sinan Urfalı ile aşk yaşadığı iddia edilen Şeyma Subaşı, muhabirlerin aşk sorularına verdiği yanıt ile şaşırtmadı.

Giriş Tarihi: 12.9.2020 13:23 Son Güncelleme: 12.9.2020 13:36 ABONE OL
Şeyma Subaşı yine yalanladı! Şeyma Subaşı'ndan ayaküstü açıklama... Şeyma Subaşı ile Sinan Urfalı arasında ne yaşanıyor?

İtalyan sevgilisi 'dan ayrıldıktan sonra adı son olarak ile anılan 'ndan açıklama geldi.

Şeyma Subaşı yine yalanladı! Şeyma Subaşı'ndan ayaküstü açıklama... Şeyma Subaşı ile Sinan Urfalı arasında ne yaşanıyor?

ile aşk yaşadığı iddia edilen , muhabirlerin aşk sorularına verdiği yanıt ile şaşırtmadı.

Şeyma Subaşı yine yalanladı! Şeyma Subaşı'ndan ayaküstü açıklama... Şeyma Subaşı ile Sinan Urfalı arasında ne yaşanıyor?

, önceki akşam Bebek Balıkçısı'nda objektiflere yansıdı. Şeyma Subaşı, muhabirlerin aşk sorularına, "Haberler doğru değil. Hayatımda kimse yok" dedi.

Şeyma Subaşı yine yalanladı! Şeyma Subaşı'ndan ayaküstü açıklama... Şeyma Subaşı ile Sinan Urfalı arasında ne yaşanıyor?

'nın anıldığı yakışıklı isim , eşi Burcu Urfalı'yı Mina Başaran'ın Dubai'deki bekarlığa veda partisinden dönüşte düşen uçakta kaybetmişti...

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Şeyma Subaşı yine yalanladı! Şeyma Subaşı'ndan ayaküstü açıklama... Şeyma Subaşı ile Sinan Urfalı arasında ne yaşanıyor?
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