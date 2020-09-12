Şeyma Subaşı yine yalanladı! Şeyma Subaşı'ndan ayaküstü açıklama... Şeyma Subaşı ile Sinan Urfalı arasında ne yaşanıyor?

İtalyan sevgilisi Dj Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra adı son olarak Sinan Urfalı ile anılan Şeyma Subaşı'ndan açıklama geldi.
Sinan Urfalı ile aşk yaşadığı iddia edilen Şeyma Subaşı, muhabirlerin aşk sorularına verdiği yanıt ile şaşırtmadı.
Şeyma Subaşı, önceki akşam Bebek Balıkçısı'nda objektiflere yansıdı. Şeyma Subaşı, muhabirlerin aşk sorularına, "Haberler doğru değil. Hayatımda kimse yok" dedi.
Şeyma Subaşı'nın anıldığı yakışıklı isim Sinan Urfalı, eşi Burcu Urfalı'yı Mina Başaran'ın Dubai'deki bekarlığa veda partisinden dönüşte düşen uçakta kaybetmişti...