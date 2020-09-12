Ünlü oyuncu Ece Uslu: -42 derecede yaşadığım o acıyı 29 senedir unutamadım

'KRİZE GİRDİM'



Filmin çekimleri dize kadar kar yağdığı günlerde gerçekleşti. Bir gün filmde sevgiliyle buluşma sahnesi çekmek için dağa çıktılar. Karlar içinde buz gibi bir havada yapılan çekim, Uslu'nun hayatının en zor günlerinden biri oldu. Uslu, tam 29 sene önce çekilen o filme döndü ve yaşadığı zor günü anlattı: "Karlar içinde sahnemizi çekiyorduk. Sevgililer dağda birbirlerine kavuşuyorlar. O kadar soğuktu ki anlatamam. Hava -42 dereceydi. Karşımdaki oyuncu arkadaşıma doğru koşmam gerekiyor. Üzerimde bol kıyafetler var. Bol etek, altında taytlar, ayağımda siyah lastik ayakkabı. Koşarken zorlanıyorum, sahne tekrar tekrar çekiliyor. O soğukta tam iki-üç saatte çekim yaptık. Ben dondum. Sahne bitene kadar dişlerimi sıktım." Oyuncu, çekimin sonuna kadar zor dayandığını ancak olayın böyle bitmediğini, sonrasında kabus dolu anlar yaşadığını söyledi. Bir yandan titreyip bir yandan da ağlama krizine girdiğini söyleyen Uslu, şöyle devam etti: "Sonra bizi kızaklarla aşağı indirdiler. Kendimi kaybettim, tir tir titriyorum.