Ünlü oyuncu Ece Uslu: -42 derecede yaşadığım o acıyı 29 senedir unutamadım

Oyuncu Ece Uslu, hayatının en unutulmaz anını anlattı: Sarıkamış'ta -42 derecede çekilen Ah Gardaşım filminin setinde donma tehlikesi geçirdim. Çekimler biraz daha uzasa donan ayaklarım kesilebilirdi
Ünlü oyuncu Ece Uslu, genç yaşlarda ekranlarda olan isimlerden... İlk dizisini 15 yaşında çeken güzel oyuncu, uzun soluklu işlerde yer aldı ve setlerde birçok deneyim yaşadı. Ancak Uslu, 17 yaşında rol aldığı ilk sinema filminin çekimlerinde yaşadığı korkunç anları hiç unutmadı. Ünlü oyuncu, 1991'de Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Kadir İnanır'ın da oynadığı 'Ah Gardaşım' filmi için kamera karşısına geçti. Uslu, çok heyecanlıydı ancak kışın çekilen film onu çok zorladı.
'KRİZE GİRDİM'
Filmin çekimleri dize kadar kar yağdığı günlerde gerçekleşti. Bir gün filmde sevgiliyle buluşma sahnesi çekmek için dağa çıktılar. Karlar içinde buz gibi bir havada yapılan çekim, Uslu'nun hayatının en zor günlerinden biri oldu. Uslu, tam 29 sene önce çekilen o filme döndü ve yaşadığı zor günü anlattı: "Karlar içinde sahnemizi çekiyorduk. Sevgililer dağda birbirlerine kavuşuyorlar. O kadar soğuktu ki anlatamam. Hava -42 dereceydi. Karşımdaki oyuncu arkadaşıma doğru koşmam gerekiyor. Üzerimde bol kıyafetler var. Bol etek, altında taytlar, ayağımda siyah lastik ayakkabı. Koşarken zorlanıyorum, sahne tekrar tekrar çekiliyor. O soğukta tam iki-üç saatte çekim yaptık. Ben dondum. Sahne bitene kadar dişlerimi sıktım." Oyuncu, çekimin sonuna kadar zor dayandığını ancak olayın böyle bitmediğini, sonrasında kabus dolu anlar yaşadığını söyledi. Bir yandan titreyip bir yandan da ağlama krizine girdiğini söyleyen Uslu, şöyle devam etti: "Sonra bizi kızaklarla aşağı indirdiler. Kendimi kaybettim, tir tir titriyorum.
Aşağı indiğimizde ayağa kaldırdılar ama ayaklarımı hissetmiyorum. Ayaklarım soğuktan uyuştu. Ayağa kalkamıyorum, üzerine basamıyorum, yürüyemiyorum. Kalktığım anda yere yığılıyorum. O sırada beni alıp en yakındaki köy evine soktular. Sobanın başına götürdüler. Ben avaz avaz bağırmaya başladım. Ayaklarıma bıçak sokuyorlarmış gibi hissediyorum. O kadar büyük bir acı ki ağlamaktan başka bir şey yapamıyorum. Sesim kısılana kadar bağırıyorum. Çekim biraz daha sürse ayaklarım kesilebilirdi."
'Ölümden döndüm'
"Beni o kadar etkileyen bir olaydı ki şu an anlatırken bile yaşadığım o acıyı hissediyorum. O an ölüyorum sandım" diyen Uslu, yapılan hatalı müdahaleyi ise şu sözlerle anlattı: "Aslında bana o an yapılan çok yanlış bir şeymiş. Çok soğuktan birden sıcağa soktuklarında insan ölebilirmiş. Buz parçalarıyla ayaklarımı ovmam gerekirmiş.