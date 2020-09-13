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'ın o sözleri için bakın ne dedi! Gözlerden uzak aşk yaşadıklarını iddia etmişti!

hayatını anlattığı “” adlı kitabında ’la aşkının yanı sıra ’yle gözlerden uzak yaşadığı ilişkiyi de anlattı. Defne Samyeli, Mustafa Sandal ile ilgili sorulan sorulara da yanıt verdi. Mustafa Sandal'ın kaleme aldığı Beni Ağlatma adlı kitapta kendisine izinsiz yer verdiği için dava açan Defne Samyeli, Mustafa Sandal'ın, "Biz aramızda anlaşırız. Onu kırdığım için özür dilerim" açıklamasını duymadığını söyledi. İşte Defne Samyeli’nin Mustafa Sandal’la ilgili yaptığı açıklamanın detayları…

Giriş Tarihi: 13.9.2020 16:51 Son Güncelleme: 13.9.2020 16:59 ABONE OL
Defne Samyeli Mustafa Sandal'ın o sözleri için bakın ne dedi! Gözlerden uzak aşk yaşadıklarını iddia etmişti!

Oyuncu ve şarkıcı önceki gün arkadaş grubuyla Bebek'teydi. Defne Samyeli, ile ilgili sorulan sorulara da yanıt verdi.

Defne Samyeli Mustafa Sandal'ın o sözleri için bakın ne dedi! Gözlerden uzak aşk yaşadıklarını iddia etmişti!

Bebek'te Boğaz keyfi yapan , yaklaşık beş saat kaldığı mekandan gece yarısı ayrıldı. Kadın arkadaşının yanaştırdığı otomobile koşar adım binerek gazetecilerden kaçmak için çaba harcayan Samyeli, kıyafetiyle dikkat çekti.

Defne Samyeli Mustafa Sandal'ın o sözleri için bakın ne dedi! Gözlerden uzak aşk yaşadıklarını iddia etmişti!

Milliyet'in haberine göre; 'ın kaleme aldığı adlı kitapta kendisine izinsiz yer verdiği için dava açan Samyeli, Sandal'ın, "Biz aramızda anlaşırız. Onu kırdığım için özür dilerim" açıklamasını duymadığını söyledi.

Defne Samyeli Mustafa Sandal'ın o sözleri için bakın ne dedi! Gözlerden uzak aşk yaşadıklarını iddia etmişti!

hayatını anlattığı "" adlı kitabında 'la aşkının yanı sıra 'yle gözlerden uzak yaşadığı ilişkiyi de anlattı.

Defne Samyeli Mustafa Sandal'ın o sözleri için bakın ne dedi! Gözlerden uzak aşk yaşadıklarını iddia etmişti!

Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza, benim bir 'ilişkiyi gizli yaşamak istediğim için' onu terk ettiğime dair tamamen gerçek dışı bir iddiaya uyandım.

Defne Samyeli Mustafa Sandal'ın o sözleri için bakın ne dedi! Gözlerden uzak aşk yaşadıklarını iddia etmişti!

Sandal'ın hayatının dikkat çekmesi için adıma gerek var mıydı, bilemedim. Dilerim bu duruma bir netlik kazandırır da 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam" demişti.

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Defne Samyeli Mustafa Sandal'ın o sözleri için bakın ne dedi! Gözlerden uzak aşk yaşadıklarını iddia etmişti!
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