Defne Samyeli Mustafa Sandal'ın o sözleri için bakın ne dedi! Gözlerden uzak aşk yaşadıklarını iddia etmişti!

Milliyet'in haberine göre; Mustafa Sandal'ın kaleme aldığı Beni Ağlatma adlı kitapta kendisine izinsiz yer verdiği için dava açan Samyeli, Sandal'ın, "Biz aramızda anlaşırız. Onu kırdığım için özür dilerim" açıklamasını duymadığını söyledi.