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ile arasındaki davanın perde arkasında farklı detaylar ortaya çıktı! Sular durulmuyor…

Şarkıcı ile eski eşi davalık olduğu ortaya çıkmıştı. Gökhan Özen ile eski eşi Selen Sevigen arasında sular durulmuyor. Boşanıp ABD’ye yerleşen Gökhan Özen’in 3.5 yıl boyunca kızlarıyla hiç ilgilenmediği ve masraflarını karşılamadığı ortaya çıktı. Gökhan Özen’in her gün rahatsız ettiği Selen Sevigen’e ölüm tehditleri savurduğu da öğrenildi.

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 13.9.2020 09:02 Son Güncelleme: 13.9.2020 09:09 ABONE OL
Gökhan Özen ile Selen Sevigen arasındaki davanın perde arkasında farklı detaylar ortaya çıktı! Sular durulmuyor…

2016'DA BOŞANDI

ile eski eşi 'in davalık olması gündeme bomba gibi düştü. Ancak yaşananların perde arkasında çok daha fazla detay olduğu ortaya çıktı.

Gökhan Özen ile Selen Sevigen arasındaki davanın perde arkasında farklı detaylar ortaya çıktı! Sular durulmuyor…

Şarkıcı Özen'in, Sevigen ile 2016 yılında boşandıktan sonra tamamen ABD'ye yerleştiği, iki kızıyla 3.5 yıl boyunca hiç ilgilenmediği ve masraflarını da karşılamadığı öğrenildi.

Gökhan Özen ile Selen Sevigen arasındaki davanın perde arkasında farklı detaylar ortaya çıktı! Sular durulmuyor…

HUZURLARINI BOZDU

Türkiye'ye iki ay önce dönen şarkıcı, Sevigen'e yakın bir yerde ev tuttu ve her gün yanlarına giderek eski eşi ile çocuklarının huzurunu bozdu.

Gökhan Özen ile Selen Sevigen arasındaki davanın perde arkasında farklı detaylar ortaya çıktı! Sular durulmuyor…

Ayrıca Özen'in yakın çevresinden eski eşini ölümle tehdit ettiği de duyuldu.

Gökhan Özen ile Selen Sevigen arasındaki davanın perde arkasında farklı detaylar ortaya çıktı! Sular durulmuyor…

Bu arada siyasetçi Mehmet Sevigen'in, kızı ve torunlarının huzurunun bozulmaması için bir dönem Özen'e maddi destek verdiği de iddia edildi.

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Gökhan Özen ile Selen Sevigen arasındaki davanın perde arkasında farklı detaylar ortaya çıktı! Sular durulmuyor…
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