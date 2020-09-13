Gökhan Özen ile Selen Sevigen arasındaki davanın perde arkasında farklı detaylar ortaya çıktı! Sular durulmuyor…

2016'DA BOŞANDI
Selen Sevigen ile eski eşi Gökhan Özen'in davalık olması gündeme bomba gibi düştü. Ancak yaşananların perde arkasında çok daha fazla detay olduğu ortaya çıktı.
Şarkıcı Özen'in, Sevigen ile 2016 yılında boşandıktan sonra tamamen ABD'ye yerleştiği, iki kızıyla 3.5 yıl boyunca hiç ilgilenmediği ve masraflarını da karşılamadığı öğrenildi.
HUZURLARINI BOZDU
Türkiye'ye iki ay önce dönen şarkıcı, Sevigen'e yakın bir yerde ev tuttu ve her gün yanlarına giderek eski eşi ile çocuklarının huzurunu bozdu.
Ayrıca Özen'in yakın çevresinden eski eşini ölümle tehdit ettiği de duyuldu.
Bu arada siyasetçi Mehmet Sevigen'in, kızı ve torunlarının huzurunun bozulmaması için bir dönem Özen'e maddi destek verdiği de iddia edildi.