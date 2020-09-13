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ile paylaşımlara doyamıyor! Yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı…

Aşklarını bir süre gözlerden uzak yaşayan ve aşkı doludizgin devam ediyor. Ünlü çiftin paylaşımlarını görenler hayran kalıyor. Bu yılın sürpriz aşklarından olan Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinden yeni geldi. Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'ın fotoğrafını hikaye kısmından paylaştı. Genellikle birlikte fotoğraflarını paylaşmayan çift en son olarak Yıldırım'ın köpeği 'in sosyal medya hesabından ünlü oyuncunun şarkıcı sevgilisi ile birlikte çekildiği yeni karesi paylaşmıştı. Hadise, Kaan Yıldırım’ın köpeği Benek ile yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı… İşte güzel şarkıcının Benek’le yaptığı son paylaşımı…

Giriş Tarihi: 13.9.2020 17:24 Son Güncelleme: 13.9.2020 17:26 ABONE OL
Hadise ile Kaan Yıldırım paylaşımlara doyamıyor! Yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı…

Ünlü şarkıcı ve oyuncu aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Hadise ile Kaan Yıldırım paylaşımlara doyamıyor! Yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı…

Bu yılın sürpriz aşklarından olan - çiftinden yeni geldi.

Hadise ile Kaan Yıldırım paylaşımlara doyamıyor! Yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı…

sevgilisi 'ın fotoğrafını hikaye kısmından paylaştı.

Hadise ile Kaan Yıldırım paylaşımlara doyamıyor! Yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı…

Genellikle birlikte fotoğraflarını paylaşmayan çift en son olarak Yıldırım'ın köpeği 'in hesabından ünlü oyuncunun şarkıcı sevgilisi ile birlikte çekildiği yeni karesi paylaşmıştı. Gönderiye, "Biraz kıskanmış olabilirim" notu düşülmüştü.

Hadise ile Kaan Yıldırım paylaşımlara doyamıyor! Yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı…

BABA OLMAK İSTİYORUM DEMİŞTİ
, geçtiğimiz günlerde baba olmak istediğini söylemişti.Ünlü oyuncu, konuyla ilgili "Doğru zamanda baba olmak isterim. Aile çok önemli bir şey. Benim de babamla aramdaki ilişki çok iyidir" ifadelerini kullanmıştı.

Hadise ile Kaan Yıldırım paylaşımlara doyamıyor! Yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı…

, 'ın köpeği ile yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı… İşte güzel şarkıcının Benek'le yaptığı son paylaşımı…

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Hadise ile Kaan Yıldırım paylaşımlara doyamıyor! Yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı…
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