Hadise ile Kaan Yıldırım paylaşımlara doyamıyor! Yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı…

Genellikle birlikte fotoğraflarını paylaşmayan çift en son olarak Yıldırım'ın köpeği Benek'in sosyal medya hesabından ünlü oyuncunun şarkıcı sevgilisi ile birlikte çekildiği yeni karesi paylaşmıştı. Gönderiye, "Biraz kıskanmış olabilirim" notu düşülmüştü.
BABA OLMAK İSTİYORUM DEMİŞTİ
Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde baba olmak istediğini söylemişti.Ünlü oyuncu, konuyla ilgili "Doğru zamanda baba olmak isterim. Aile çok önemli bir şey. Benim de babamla aramdaki ilişki çok iyidir" ifadelerini kullanmıştı.
Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek ile yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı… İşte güzel şarkıcının Benek'le yaptığı son Pazar paylaşımı…