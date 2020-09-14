Haberler Günaydın Haberleri Burcu Esmersoy ile boşanan Berk Suyabatmaz Cansu Melis Karakuş ile görüntülendi

ile boşanan ile görüntülendi

ile boşandıktan sonra ile aşk yaşayan , bu kez de oyuncu ile eğlence çıkışı görüntülendi

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 14.9.2020 ABONE OL
Burcu Esmersoy ile boşanan Berk Suyabatmaz Cansu Melis Karakuş ile görüntülendi

2014 TÜRKİYE GÜZELİ
İş adamı Berk Suyabatmaz, gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı! Burcu Esmersoy ile evlenip boşanan Suyabatmaz, ardından oyuncu Berrak Tüzünataç ile sekiz ay beraber olmuştu. İş adamı, bu kez 2014 Türkiye güzeli Cansu Melis Karakuş ile aşk yaşamaya başladı.

YÜZÜNÜ GİZLEDİ
Suyabatmaz, Karakuş ile Bebek Otel'deydi. Mekandan 02.00'de çıkan ikiliye, bir kadın arkadaşları eşlik etti. Flaşların patlamasıyla şaşkınlık yaşayan Karakuş, eliyle yüzünü gizlemeye çalıştı. Ne yapacağını şaşıran Suyabatmaz ise şoföre talimat verdi ve hızla oradan uzaklaştılar.

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Burcu Esmersoy ile boşanan Berk Suyabatmaz Cansu Melis Karakuş ile görüntülendi
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