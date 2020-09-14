Burcu Esmersoy ile boşanan Berk Suyabatmaz Cansu Melis Karakuş ile görüntülendi

2014 TÜRKİYE GÜZELİ

İş adamı Berk Suyabatmaz, gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı! Burcu Esmersoy ile evlenip boşanan Suyabatmaz, ardından oyuncu Berrak Tüzünataç ile sekiz ay beraber olmuştu. İş adamı, bu kez 2014 Türkiye güzeli Cansu Melis Karakuş ile aşk yaşamaya başladı.



YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Suyabatmaz, Karakuş ile Bebek Otel'deydi. Mekandan 02.00'de çıkan ikiliye, bir kadın arkadaşları eşlik etti. Flaşların patlamasıyla şaşkınlık yaşayan Karakuş, eliyle yüzünü gizlemeye çalıştı. Ne yapacağını şaşıran Suyabatmaz ise şoföre talimat verdi ve hızla oradan uzaklaştılar.



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