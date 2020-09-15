Haberler Günaydın Haberleri Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan çarpıcı itiraflar... Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evlendiği için pişman mı?

Ünlü televizyoncu 'dan çarpıcı itiraflar... , ile evlendiği için pişman mı?

Ünlü televizyoncu ve yapımcı hayatına dair çarpıcı detayları anlattı. Bir programa konuk olan Ilıcalı, pek çok soruya yanıt verirken özellikle " ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna verdiği yanıt ile gündeme oturdu. Son dönemlerde eleştiri oklarının hedefi olan 'nın eski eşi Şeyma Subaşı hakkında açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, bir dönem hiç parasının olmadığını da dile getirirken Survivor'a dair de detaylarda bulundu. İşte o çarpıcı itirafların başlıkları...

Giriş Tarihi: 15.9.2020 23:42 Son Güncelleme: 15.9.2020 23:42 ABONE OL
Acun Ilıcalı'dan hayatına dair çarpıcı itiraflar...Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evlendiği için pişman mı?

, Candaş Tolga Işık'ın Haber Global'deki programına konuk oldu ve hayatına dair merak edilenleri yanıtladı. Özellikle ile ilgili detay gündeme otururken Survivor için ise "Herkes bir konuyu yanlış anlıyor. Biz Survivor'a en ünlüleri götürmüyoruz. En ünlüleri götürsek rezil oluruz." dedi. İşte 'dan çarpıcı itiraflar...

ACUN ILICALI HAYATINA DAİR MERAK EDİLENLERİ ANLATTI!

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına dair satır başları...

Acun Ilıcalı'dan hayatına dair çarpıcı itiraflar...Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evlendiği için pişman mı?

: "Herkes bir konuyu yanlış anlıyor. Biz Survivor'a en ünlüleri götürmüyoruz. En ünlüleri götürsek rezil oluruz."

: "Beyaz ile İbrahim Büyükak platformda çok güzel bir şey yapacaklar. Beyazıt Öztürk, anlatmayı seviyor, dinlemeyi seviyor. Ben Beyaz'ı çok seviyorum.

Candaş Tolga Işık'ın Haber Global'deki programına konuk olan Acun Ilıcalı'dan 'Şeyma ile evlendiğine pişman mısın?' sorusuna cevap:

"Hiç değilim. Öyle bir konu yok. Ben anneliğine laf ettirmem. Melisa'nın üzerine titriyor. Şeyma'nın hataları daha çok göze batıyor bence."

Acun Ilıcalı'dan hayatına dair çarpıcı itiraflar...Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evlendiği için pişman mı?

ŞEYMA İLE EVLENDİĞİ İÇİN PİŞMAN MI?

Hiç değilim. Öyle bir konu yok. Çözümsüzlüğe gittiği zaman bir şey başka bir evreye geçmek zorunda kalıyorum. İnsanların bunu başaramadığını gördükçe üzülüyorum. İki insan arasındaki duygusal bir şeylerin bitmesi yüksek gerilimli şeylerin yaşanmasına sebep değil. Ben anneliğine laf ettirmem. Melisa'nın üzerine titriyor. 10 yıllık beraberliğim var Şeyma ile. Bir şeyler yapmaya çalışıyordum ama beceremedim diyelim. Benim de onun da mutlu bir hayatı var şu anda. Özel hayatta çok göz önünde olduğum için göze de batıyorum. Bu benim için çok büyük bir dezavantaj.

DAHA OLGUNLAŞTI

Şeyma'nın hayatı hakkında yorum yapmak istemiyorum. Şeyma'nın hataları daha çok göze batıyor bence. Popülerlikten kaynaklanıyor. Hepimizin yaptığı hataları o da yaptı. Onun yaptığı hataları Türkiye gördü. Daha olgunlaştığını görüyorum. İnşallah daha güzel şeyler yaşar. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Benim için önemli olan iyi niyet. İyi niyetli insanlarla diyalog kurarım. Niyet bozuksa ilk hatada sildiğim çok insan var.Eski arkadaşlarımın hepsiyle aynı şekilde devam ediyorum. Yoklukta test edilmiş arkadaşlar onlar. Senin zor zamanında yokluğunda herkesin rengini görmüş oluyorsun. Hiç param yoktu. Evim de yok. Sorunun olmuyor o zaman. Esad vardı o zaman yanımda. Esad'larda kalırdım. Beni aileden biri gibi görürlerdi. 1 sene kuzenimde kaldım sonra.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan çarpıcı itiraflar... Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evlendiği için pişman mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA