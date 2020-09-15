Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan çarpıcı itiraflar... Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evlendiği için pişman mı?

ŞEYMA İLE EVLENDİĞİ İÇİN PİŞMAN MI?

Hiç değilim. Öyle bir konu yok. Çözümsüzlüğe gittiği zaman bir şey başka bir evreye geçmek zorunda kalıyorum. İnsanların bunu başaramadığını gördükçe üzülüyorum. İki insan arasındaki duygusal bir şeylerin bitmesi yüksek gerilimli şeylerin yaşanmasına sebep değil. Ben anneliğine laf ettirmem. Melisa'nın üzerine titriyor. 10 yıllık beraberliğim var Şeyma ile. Bir şeyler yapmaya çalışıyordum ama beceremedim diyelim. Benim de onun da mutlu bir hayatı var şu anda. Özel hayatta çok göz önünde olduğum için göze de batıyorum. Bu benim için çok büyük bir dezavantaj.

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Şeyma'nın hayatı hakkında yorum yapmak istemiyorum. Şeyma'nın hataları daha çok göze batıyor bence. Popülerlikten kaynaklanıyor. Hepimizin yaptığı hataları o da yaptı. Onun yaptığı hataları Türkiye gördü. Daha olgunlaştığını görüyorum. İnşallah daha güzel şeyler yaşar. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Benim için önemli olan iyi niyet. İyi niyetli insanlarla diyalog kurarım. Niyet bozuksa ilk hatada sildiğim çok insan var.Eski arkadaşlarımın hepsiyle aynı şekilde devam ediyorum. Yoklukta test edilmiş arkadaşlar onlar. Senin zor zamanında yokluğunda herkesin rengini görmüş oluyorsun. Hiç param yoktu. Evim de yok. Sorunun olmuyor o zaman. Esad vardı o zaman yanımda. Esad'larda kalırdım. Beni aileden biri gibi görürlerdi. 1 sene kuzenimde kaldım sonra.