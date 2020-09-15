Burcu Kıratlı Şevval Şahin'e sosyal medyadan öfke kustu! ‘Partimizde 10 kişi koronavirüse yakalandı abartmayın’ demişti…

Erkek arkadaşım bir tek pozitif çıktı ve o da hemen atlattı. Abartıldığı kadar vaka yok yani... Toplam çevremizde 10 kişi pozitif çıktı. Şu an herkes negatif. Virüsü sevgilimin partilerden kaptığını ispatlayamayız. Şu an hepimizin sağlığı yerinde" ifadelerini kullandı.