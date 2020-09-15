Haberler Günaydın Haberleri Burcu Kıratlı Şevval Şahin'e sosyal medyadan öfke kustu! ‘Partimizde 10 kişi koronavirüse yakalandı abartmayın’ demişti…

'e sosyal medyadan kustu! ‘Partimizde 10 kişi koronavirüse yakalandı abartmayın’ demişti…

ile sevgilisi , pandemi sürecinin büyük kısmını Miami’de geçirmişti. Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral Türkiye’ye döner dönmez de partiden partiye koştu. Marcus Aral, 30 Ağustos’ta da Boğaz’daki evinde kalabalık bir yaş günü partisi organize etmişti. Bu eğlenceden kısa süre sonra Yiğit Marcus Aral’ın yaptırdığı korona testinin pozitif çıkması üzerine partiye katılan ünlü isimler paniğe kapılmıştı. Akıllanmayan çift Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral, bu kez de Şevval Şahin’in yeni yaşını kutlamak için arkadaşlarıyla partide buluştu. sonrası "Abartılacak bir şey yok" diyen Şevval Şahin'e ilk tepki 'dan geldi. Burcu Kıratlı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Şevval Şahin'e kustu…

Giriş Tarihi: 15.9.2020 15:08 Son Güncelleme: 15.9.2020 15:13 ABONE OL
Burcu Kıratlı Şevval Şahin'e sosyal medyadan öfke kustu! ‘Partimizde 10 kişi koronavirüse yakalandı abartmayın’ demişti…

Oyuncu , peş peşe verdikten sonra "Abartılacak bir şey yok, sadece 10 kişinin testi pozitif çıktı" diyen manken 'e "Cahillik" diyerek kustu.

Burcu Kıratlı Şevval Şahin'e sosyal medyadan öfke kustu! ‘Partimizde 10 kişi koronavirüse yakalandı abartmayın’ demişti…

Türkiye Güzeli ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi , peş peşe doğum günleri için verdi.

Burcu Kıratlı Şevval Şahin'e sosyal medyadan öfke kustu! ‘Partimizde 10 kişi koronavirüse yakalandı abartmayın’ demişti…

Bu partilerin ilkinde Aral'ın testi pozitif çıkarken son partilerinde de 10 kişi virüse yakalandı. sonrası "Abartılacak bir şey yok" diyen 'e ilk tepki 'dan geldi."

Burcu Kıratlı Şevval Şahin'e sosyal medyadan öfke kustu! ‘Partimizde 10 kişi koronavirüse yakalandı abartmayın’ demişti…

10 KİŞİ KORONAYA YAKALANDI, ABARTILACAK BİR ŞEY YOK"

Düzenledikleri sonrası birçok kişi koronavirüse yakalanan , Uçankuş'a yaptığı açıklamada "İki test yaptırdım ve ikisi de negatif çıktı.

Burcu Kıratlı Şevval Şahin'e sosyal medyadan öfke kustu! ‘Partimizde 10 kişi koronavirüse yakalandı abartmayın’ demişti…

Erkek arkadaşım bir tek pozitif çıktı ve o da hemen atlattı. Abartıldığı kadar vaka yok yani... Toplam çevremizde 10 kişi pozitif çıktı. Şu an herkes negatif. Virüsü sevgilimin partilerden kaptığını ispatlayamayız. Şu an hepimizin sağlığı yerinde" ifadelerini kullandı.

Burcu Kıratlı Şevval Şahin'e sosyal medyadan öfke kustu! ‘Partimizde 10 kişi koronavirüse yakalandı abartmayın’ demişti…

Erkek arkadaşım bir tek pozitif çıktı ve o da hemen atlattı. Abartıldığı kadar vaka yok yani... Toplam çevremizde 10 kişi pozitif çıktı. Şu an herkes negatif. Virüsü sevgilimin partilerden kaptığını ispatlayamayız. Şu an hepimizin sağlığı yerinde" ifadelerini kullandı.

Burcu Kıratlı Şevval Şahin'e sosyal medyadan öfke kustu! ‘Partimizde 10 kişi koronavirüse yakalandı abartmayın’ demişti…

"BU CEHALET YÜZÜNDEN İNSANLAR ZARAR GÖRÜYOR"

Şahin'in bu açıklamasını Instagram hesabından yayınlayan oyuncu ise "Gerçekten böyle bir cahillik yok. Göz önünde oldukları için topluma örnek bir insan olmak zorunda olduğunu anlayamamışlar.

Burcu Kıratlı Şevval Şahin'e sosyal medyadan öfke kustu! ‘Partimizde 10 kişi koronavirüse yakalandı abartmayın’ demişti…

Toplumun göz önünden çekilsinler. Yazık... Sadece 10 kişi pozitif çıktı ne demek ya! 10 kişi az mı? Ülkemize bu kadar tedbirli davranın diye bas bas bağırırken.

Burcu Kıratlı Şevval Şahin'e sosyal medyadan öfke kustu! ‘Partimizde 10 kişi koronavirüse yakalandı abartmayın’ demişti…

Bu cehalet yüzünden insanlar ve tüm iş sektörleri zarar görüyor. Konserler iptal, setler erteleniyor... Birçok emekçi işsiz kalıyor. Biraz hassasiyet" diyerek kustu.

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Burcu Kıratlı Şevval Şahin'e sosyal medyadan öfke kustu! ‘Partimizde 10 kişi koronavirüse yakalandı abartmayın’ demişti…
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