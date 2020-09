Gökhan Özen eski eşi Selen Sevigen ve çocuklarına 3 ay yaklaşamayacak

ŞÖHRET OLMAK İÇİN KENDİNE BAŞKA YOLLAR BULSUN!



GÖKHAN Özen, eski eşi Selen Sevigen'in çıkarttığı uzaklaştırma kararı sonrası sosyal medyada şu açıklamayı yaptı:

Kızlarım köpek istedi aldım, çok mutlu oldular. Eski eşim köpeği evden çıkarttırdı. Kızlarım ağlamaya başladı, eski eşim onlara avaz avaz bağırdı. Tüm uyarım bu nedenleydi.

Çocuklarımın her tür masrafını karşılıyorum. Gazetecileri de alıp karakola gitmesini, kendi öfkesi için çocuklarını böyle bir olayın içine atmasını samimi bulmuyorum. Ne kadınlar, ne anneler var tek başlarına her ay evin kirasını ödemeye, çocuklarının karnını doyurmaya çalışan... Ve gerçekten şiddet mağduru olan kadınlar var. Böyle şımarıklıklarla bu insanların hakkını çalmasın. Kendini popüler yapmak için başka yollar bulsun, ne kendimi, ne çocuklarımı bu duruma alet ettirmem.