Gökhan Özen eski eşi Selen Sevigen ve çocuklarına 3 ay yaklaşamayacak

Selen Sevigen eski eşi Gökhan Özen hakkında çocuklarının yanında kavga çıkardığı, vakitsiz saatlerde evlerine geldiği gerekçesiyle uzaklaştırma talebinde bulundu. Mahkeme Özen'in 3 ay boyunca Sevigen ve kızlarına yaklaşmamasına hükmetti
Selen Sevigen, Aile Mahkemesi'ne başvurarak 4 yıl önce boşandığı, iki çocuğunun babası şarkıcı Gökhan Özen hakkında uzaklaştırma talebinde bulundu. Sevigen, 2010'da evlendiği Özen'in 2016'da ABD'ye gidip gelmeye başladığını, 2017'de oraya tamamen yerleştiği için anlaşmalı olarak boşandıklarını ifade etti.
Sevigen, dilekçesinin devamında Özen'in 2 ay önce geri döndüğünü, kızlarıyla yaşadıkları konuta vakitsiz saatlerde geldiğini, çocuklarının yanında kavga ettiğini ve psikolojik olarak baskı yapıp zarar verdiğini belirtti. Mahkeme, Özen hakkında 3 ay süreliğine şiddet, tehdit, aşağılama eylemlerinde bulunmamasına, aynı zamanda konuta, iş yerine ve çocuklarının okul çevresine yaklaşmamasına karar verdi.
ŞÖHRET OLMAK İÇİN KENDİNE BAŞKA YOLLAR BULSUN!
GÖKHAN Özen, eski eşi Selen Sevigen'in çıkarttığı uzaklaştırma kararı sonrası sosyal medyada şu açıklamayı yaptı:
Kızlarım köpek istedi aldım, çok mutlu oldular. Eski eşim köpeği evden çıkarttırdı. Kızlarım ağlamaya başladı, eski eşim onlara avaz avaz bağırdı. Tüm uyarım bu nedenleydi.
Çocuklarımın her tür masrafını karşılıyorum. Gazetecileri de alıp karakola gitmesini, kendi öfkesi için çocuklarını böyle bir olayın içine atmasını samimi bulmuyorum. Ne kadınlar, ne anneler var tek başlarına her ay evin kirasını ödemeye, çocuklarının karnını doyurmaya çalışan... Ve gerçekten şiddet mağduru olan kadınlar var. Böyle şımarıklıklarla bu insanların hakkını çalmasın. Kendini popüler yapmak için başka yollar bulsun, ne kendimi, ne çocuklarımı bu duruma alet ettirmem.
KORUMAYA İHTİYACI YOK
30 saniye sürmüş bir tartışma sonrası 'Koruma istiyorum' diye karakola gitmiş. Korumaya ihtiyacı yok, derdi başka. "Sen benim ailemi kitap mı yapıyorsun?" diye sorduğunda "Hayır, hepsi hayal ürünü" dedim. Yine de çocuklarla irtibatımı kesti.
Bir saat önceden haber verip her gün çocuklarımı görme hakkım var. Ama bu maddeyi yok sayıp beni çocuklarımdan mahrum ediyor, sonra da 'Babaları çocukları aramıyor' diye basına konuşuyor, 'Vakitsiz çocukların yaşadığı eve geliyor' diyor. Dört yıldır çocuklar uyuduktan sonra evden ayrılmadığım tek gece yok. Hakkımı arayacağım.