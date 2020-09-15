İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ı çıldırtan olay! Ayşegül Yıldız: Ne halt yiyorsanız yiyin... Beni pisliğinize bulaştırmayın...

İbrahim Tatlıses ile yaptığı evlilik ile tanınan Ayşegül Yıldız'ın sosyal medyada canını sıktılar. İbrahim Tatlıses'in kızının annesi Ayşegül Yıldız Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini uyardı.
39 yaşındaki Ayşegül Yıldız, isminin ve fotoğraflarının arkadaşlık sitesi Tinder'da kullanıldığını öğrenince çılgına döndü. İşte Ayşegül Yıldız'ın Tinder isyanı...
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ayşegül Yıldız, isminin ve fotoğraflarını kullananlar hakkında, "Kaç tane fake hesabı kapattırdım. Ama yeter artık. Hangi birinizi bulayım?
Ne halt yiyorsanız, kendi isminiz ve fotoğrafınızla yapın. Beni pisliğinize bulaştırmayın. Hakkınızda yasal işlem başlatacağım" ifadelerini kullandı.