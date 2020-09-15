Haberler Günaydın Haberleri İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ı çıldırtan olay! Ayşegül Yıldız: Ne halt yiyorsanız yiyin... Beni pisliğinize bulaştırmayın...

'in eski eşi 'ı çıldırtan olay! Ayşegül Yıldız: Ne halt yiyorsanız yiyin... Beni pisliğinize bulaştırmayın...

ile yaptığı evlilik ile tanınan 'ın sosyal medyada canını sıktılar. Ayşegül Yıldız hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini uyardı. 39 yaşındaki Ayşegül Yıldız, isminin ve fotoğraflarının arkadaşlık sitesi 'da kullanıldığını öğrenince çılgına döndü. İşte Ayşegül Yıldız'ın Tinder isyanı...

Giriş Tarihi: 15.9.2020 13:05 Son Güncelleme: 15.9.2020 13:20 ABONE OL
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ı çıldırtan olay! Ayşegül Yıldız: Ne halt yiyorsanız yiyin... Beni pisliğinize bulaştırmayın...

ile yaptığı evlilik ile tanınan 'ın sosyal medyada canını sıktılar. Ayşegül Yıldız hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini uyardı.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ı çıldırtan olay! Ayşegül Yıldız: Ne halt yiyorsanız yiyin... Beni pisliğinize bulaştırmayın...

39 yaşındaki , isminin ve fotoğraflarının arkadaşlık sitesi 'da kullanıldığını öğrenince çılgına döndü. İşte Ayşegül Yıldız'ın Tinder isyanı...

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ı çıldırtan olay! Ayşegül Yıldız: Ne halt yiyorsanız yiyin... Beni pisliğinize bulaştırmayın...

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken , isminin ve fotoğraflarını kullananlar hakkında, "Kaç tane fake hesabı kapattırdım. Ama yeter artık. Hangi birinizi bulayım?

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ı çıldırtan olay! Ayşegül Yıldız: Ne halt yiyorsanız yiyin... Beni pisliğinize bulaştırmayın...

Ne halt yiyorsanız, kendi isminiz ve fotoğrafınızla yapın. Beni pisliğinize bulaştırmayın. Hakkınızda yasal işlem başlatacağım" ifadelerini kullandı.

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ı çıldırtan olay! Ayşegül Yıldız: Ne halt yiyorsanız yiyin... Beni pisliğinize bulaştırmayın...
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